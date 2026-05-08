08 мая 2026, 12:02

Агроном Ганичкина: Укрывание спасет растения от черемуховых холодов

Уберечь саженцы от предстоящих черемуховых холодов можно с помощью укрывания. Такой совет дала садоводам советский и российский специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина.





Она отметила, что у огородников всегда под рукой есть нетканый материал и пленка. С помощью этих материалов можно легко спасти растения от заморозков. Эксперт также посоветовала пролить почву перед посадкой рассады горячей водой.





«Перед посадкой землю срочно перекапывают, добавляют удобрения в лунку или просто по поверхности разбрасывают органические, минеральные компоненты. Далее делают небольшие углубления, и их проливают очень горячей водой. После этого на второй день можно сажать. В процессе разрешается пролить землю теплой водой еще раз — подойдет примерно 45 градусов», — уточнила Ганечкина в разговоре с изданием «Абзац».

«9 и 10 мая температура будет около +14 °C. 11 мая дожди закончатся, и температура поднимется до +17 °C. А 12 мая, когда все выйдут на работу, уже будет больше +20 °C», — уточнил Шувалов специально для RT.