«Не опоздать, а припоздниться»: Садоводам рассказали, как не бояться сроков посадки

12 мая 2026, 13:48

Садовод Туманов: чтобы не опоздать, сажайте скороспелые сорта

Май в разгаре, и многие подмосковные дачники переживают, что пропустили оптимальные сроки высадки моркови, свёклы и картофеля.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» успокоил: в огороде главное — не календарь, а голова и правильные сорта.





«Никогда мы, садоводы-любители, дачники, не можем опоздать. Мы можем припоздниться, но не опоздать. Например, капитан дальнего плавания, который возвращается из рейсов только в начале июня, спокойно сеет скороспелые сорта и собирает урожай даже лучше тех, кто торопился», — сказал он.

«В Подмосковье при желании можно получить даже второй урожай той же картошки или морковки. Идеальная стратегия — сажать всё в разные сроки. Картошку не одним махом, а постепенно, по 10 рядков за приезд. Горох — несколько раз за сезон, чтобы лакомиться молодым сладким горошком всё лето. Большинство сортов гороха плодоносят не растянуто. Поэтому я в апреле посадил, позавчера подсадил и ещё буду подсаживать», — поделился Туманов.