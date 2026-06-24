«Главная ошибка худеющих»: Диетолог объяснила, почему мочегонные при отеках опасны
Диетолог Соломатина: мочегонные при отеках имеют обратный эффект
Многие девушки, заметив утренние «мешки» под глазами, совершают роковую ошибку: перестают пить воду и бегут в аптеку за мочегонным. Логика простая: меньше воды — меньше отёков. Но организм устроен хитрее. Голодание и мочегонные — это стресс, который заставляет клетки панически запасать каждую каплю.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» предупредила, что подобными действиями можно нарушить метаболизм.
«Люди, которые решают при отеках меньше пить, получают компенсаторную задержку жидкости. Почки начинают активно всасывать натрий, который тянет за собой воду. Если мы мочегонными выведем электролиты, то получим дисбаланс. Это значит, что весь организм испытает стресс и начнет запасать жир и воду — на всякий случай», — сказала она.
3 правила, чтобы не навредить себе:
- Не пейте мочегонные без врача: они вымывают калий и магний, что опасно для сердца. После отмены отёки вернутся с удвоенной силой (синдром рикошета).
- Пейте воду правильно: не литрами за раз, а маленькими глотками каждые 20-30 минут. Это не нагружает почки и даёт сигнал организму: «Воды достаточно, можно выводить».
- Не голодайте: недостаток белка нарушает онкотическое давление крови. Жидкость уходит из сосудов в ткани.
Соломатина подчеркнула, что похудение напрямую связано с образом жизни: вода, еда, физическая активность.