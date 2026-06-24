«Главная ошибка худеющих»: Диетолог объяснила, почему мочегонные при отеках опасны

24 июня 2026, 12:28

Диетолог Соломатина: мочегонные при отеках имеют обратный эффект

Фото: iStock/Olga Yastremska

Многие девушки, заметив утренние «мешки» под глазами, совершают роковую ошибку: перестают пить воду и бегут в аптеку за мочегонным. Логика простая: меньше воды — меньше отёков. Но организм устроен хитрее. Голодание и мочегонные — это стресс, который заставляет клетки панически запасать каждую каплю.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» предупредила, что подобными действиями можно нарушить метаболизм.





«Люди, которые решают при отеках меньше пить, получают компенсаторную задержку жидкости. Почки начинают активно всасывать натрий, который тянет за собой воду. Если мы мочегонными выведем электролиты, то получим дисбаланс. Это значит, что весь организм испытает стресс и начнет запасать жир и воду — на всякий случай», — сказала она.

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