Диетолог назвала идеальный завтрак для ощущения сытости до обеда
Американский диетолог Даниэль Хендрикс назвала идеальный завтрак, обеспечивающий ощущение сытости до обеда. Ее рекомендации опубликованы на сайте писательницы, специалистки по домоводству Марты Стюарт.
Хендрикс рекомендовала начинать день с двух яиц. Подойдут варёные, жареные или омлет. Согласно её мнению, в двух яйцах содержится около 13 граммов белка высокого качества, который обеспечивает чувство сытости до обеда.
Диетолог также отметила, что достаточное потребление белка способствует сохранению мышечной массы при похудении. Кроме того, белки и полезные жиры в яйцах помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что способствует длительному чувству насыщения, подытожила эксперт.
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