«Не только чипсы»: Диетолог назвала 5 продуктов со скрытой солью, которые вызывают отёки

23 июня 2026, 18:13

Диетолог Соломатина: отеки вызывают хлеб, молочные продукты и полуфабрикаты

Фото: iStock/Rabizo

Мы привыкли думать, что отёки — это расплата за съеденный на ночь пакет чипсов или солёную рыбу. Однако специалисты предупреждают: главные враги стройности и свежего лица прячутся там, где мы их совсем не ждём.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что есть обычные продукты, которые вызывают отеки.





«Есть очевидные солёности — копчёности, сухарики, соусы, но есть и неочевидные — тот же хлеб, содержащий достаточно много соли, и даже молочные продукты. Соль там усиливает вкус, в ресторанах её добавляют везде, чтобы человек съел побольше и ему показалось вкуснее. Вроде на первый взгляд соли не видно, но она есть», — сказала она.





Что попадает в «красную зону»:

Хлеб и выпечка: соль добавляют для пышности и вкуса, даже в сладкие булки;

соль добавляют для пышности и вкуса, даже в сладкие булки; Молочные продукты: в твороге, сырах и йогуртах соль работает как усилитель вкуса;

в твороге, сырах и йогуртах соль работает как усилитель вкуса; Полуфабрикаты: колбасы, сосиски и котлеты — чемпионы по содержанию натрия.

колбасы, сосиски и котлеты — чемпионы по содержанию натрия. Ресторанная еда: повара солят «с запасом», чтобы угодить большинству гостей.

повара солят «с запасом», чтобы угодить большинству гостей. Завтраки быстрого приготовления: каши и хлопья из коробки часто содержат соль и сахар одновременно.

«А еще внимательно читайте этикетки: если в составе натрия (Na) больше 0,3 г на порцию — это повод задуматься. Выходя из отпуска, не пытайтесь вывести соль "ударными" мочегонными, просто вернитесь к домашней еде без полуфабрикатов», — посоветовала Соломатина.