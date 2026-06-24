Диетолог назвала безопасную норму мороженого для взрослых и детей
Диетолог Лебедева: Рекомендуемая норма мороженого составляет две-три порции в неделю
Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, сколько мороженого можно съедать без вреда для здоровья. Так, например, взрослым нежелательно употреблять больше двух-трёх порций в неделю, передает RT слова эксперта.
Лебедева указала, что мороженое, особенно пломбир, содержит много сахара и жиров — калорийность может достигать 270 ккал на 100 граммов. Избыточное употребление этого лакомства грозит набором лишнего веса. Оно особенно опасно для людей с диабетом, нарушениями обмена веществ или заболеваниями ЖКТ.
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Разовая порция для взрослого не должна превышать 200 граммов, ребенку же в день не следует есть больше 100 граммов. Также важно, чтобы лакомство не заменяло детям нормальную пищу.
Тем, кто хочет есть холодную сладость чаще, Лебедева советует выбирать фруктовый лёд или йогуртовое мороженое. В материале RT подчеркивается, что эти варианты не будут столь ощутимо сказываться на фигуре.
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