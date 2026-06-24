Диетолог назвала безопасную норму мороженого для взрослых и детей

24 июня 2026, 06:40

Диетолог Лебедева: Рекомендуемая норма мороженого составляет две-три порции в неделю

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Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, сколько мороженого можно съедать без вреда для здоровья. Так, например, взрослым нежелательно употреблять больше двух-трёх порций в неделю, передает RT слова эксперта.





Лебедева указала, что мороженое, особенно пломбир, содержит много сахара и жиров — калорийность может достигать 270 ккал на 100 граммов. Избыточное употребление этого лакомства грозит набором лишнего веса. Оно особенно опасно для людей с диабетом, нарушениями обмена веществ или заболеваниями ЖКТ.



