Диетолог назвала главную ошибку при приготовлении салата из огурцов и помидоров

11 мая 2026, 12:59

Врач Сюракшина: помидоры и огурцы лучше употреблять раздельно

Врач-диетолог Елена Сюракшина порекомендовала не употреблять огурцы и помидоры вместе, так как оба овоща содержат много воды и клетчатки, а их избыток нежелателен для организма. Ее слова приводит издание «Абзац».





Эксперт отметила, что и огурцы, и помидоры сами по себе очень полезны, последние — благодаря содержанию в них пектина.

«И в тех, и в других содержится клетчатка, поэтому их лучше употреблять отдельно… Между приемом пищи с огурцом и с помидором должно пройти хотя бы полчаса», — объяснила Сюракшина.