Диетолог назвала главную ошибку при приготовлении салата из огурцов и помидоров
Врач Сюракшина: помидоры и огурцы лучше употреблять раздельно
Врач-диетолог Елена Сюракшина порекомендовала не употреблять огурцы и помидоры вместе, так как оба овоща содержат много воды и клетчатки, а их избыток нежелателен для организма. Ее слова приводит издание «Абзац».
Эксперт отметила, что и огурцы, и помидоры сами по себе очень полезны, последние — благодаря содержанию в них пектина.
«И в тех, и в других содержится клетчатка, поэтому их лучше употреблять отдельно… Между приемом пищи с огурцом и с помидором должно пройти хотя бы полчаса», — объяснила Сюракшина.Специалист также не советует заправлять салаты из этих овощей майонезом из-за содержащегося в нем глютена. Оптимальная альтернатива — сметана или масло. Последнее особенно полезно для здоровья благодаря натуральному составу и отлично сочетается с блюдами из огурцов и помидоров.