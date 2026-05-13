«Снижает аппетит»: Диетолог раскрыла пользу хумуса

13 мая 2026, 11:59

Диетолог Соломатина: в хумусе содержится много белка растительного происхождения

Хумус богат белком растительного происхождения, клетчаткой, а также микро- и макроэлементами. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По словам эксперта, хумус легко усваивается, поскольку состоит из перетертых продуктов. Кроме того, закуска нормализует гликемический индекс других продуктов, которые человек употребляет в тот же прием пищи.





«Хумус — это по сути гороховая каша с добавлением масла. Он делается, как правило, из нута, поэтому очень богат белком растительного происхождения. В хумусе много клетчатки. Есть в нем полезные и необходимые нам микро- и макроэлелементы: калий, магний, фосфор, цинк, железо. Кроме того, это блюдо содержит витамины — А, Е, К, группы B», — уточнила Соломатина в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».