«Главная трагедия»: Россиянам рассказали, какие два гормона управляют радостью и балансом

30 апреля 2026, 14:20

Врач Соломатина: безопасностью и движением управляют серотонин и дофамин

Фото: iStock/Carlo Prearo

Многие думают, что «гормон счастья» — это что-то одно. И если съесть банан или шоколадку, то проблема решена. Но биохимия нашего организма тоньше.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, что есть как минимум два главных «гормона настроения».





«Серотонин — это тот самый гормон, который дарит нам чувство глубокого удовлетворения, покоя и безопасности. Мы чувствуем его после сытного обеда (особенно с медленными углеводами), после хорошего секса, в теплой компании. Серотонин как бы говорит: "Все хорошо, можно расслабиться"», — сказала она.

«Триптофан содержится в тех же углеводах. Но лучше есть цельнозерновые: овсянку, гречку. В молоке много триптофана, в печенье — из муки. Помните, как в фильмах: ребёнок засыпает после стакана молока с печеньем? Потому что расслабился. Другие источники триптофана: индейка, бурый рис, вешенки, томаты, а также ферментированные продукты — например, сыры, творог», — объяснила Соломатина.

«Дофамин — гормон цели. Он производится из другой аминокислоты — тирозина, а это рыба, птица, яйца, авокадо, чечевица», — отметила диетолог.

«Не будет дофамина — будем мы со своим серотонином сидеть на диване. И ничего не будет хотеться. Мы не стимулируем, едим шоколад и бананы (серотонин), а дофамина нет — значит, целей не будет, жизнь неинтересна», — резюмировала она.