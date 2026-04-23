Диетолог призвала изменить привычное меню для завтрака
Диетолог Лори Райт рассказала о плюсах завтрака из растительных продуктов. Об этом она сообщила в разговоре с Very Well Health.
Райт подчеркнула, что большинство людей недополучают 30 граммов клетчатки, необходимых для организма, ежедневно. Тем не менее, её исследование показало, что употребление половины этого количества на завтрак может значительно улучшить ситуацию. Врач также утверждает, что увеличение содержания клетчатки в рационе способствует положительным изменениям в здоровье кишечника.
Однако диетолог Саманта Куган предостерегла о возможных негативных последствиях резкого перехода на растительный завтрак. По её словам, те, кто привык к клетчатке, вероятно, не заметят никаких изменений, но у других могут возникнуть серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Куган отметила, что такой рацион может вызвать боли в животе, вздутие, диарею, запор или метеоризм.
Читайте также: