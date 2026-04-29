«Глубинный страх»: Психолог объяснила, почему люди молчат о чувствах и чем это опасно

29 апреля 2026, 12:00

Психолог Кардиакос: замалчивание эмоций может привести к проблемам с ЖКТ

Мы привыкли считать, что держать эмоции при себе — признак силы. «Не ной», «возьми себя в руки», «будь выше этого» — эти установки впитываются с детства. Но, по мнению специалистов, правда в том, что подавленные эмоции не исчезают, а превращаются в хроническое напряжение, тревогу или внезапные взрывы.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что человек редко отказывается от выражения чувств «просто так» — за этим почти всегда стоит глубинный страх.





Страх «утонуть» в эмоции

«Человек боится, что выражение чувств сделает их сильнее, и он “утонет” в них, потеряв управление. Как при биполярном расстройстве. Кажется, если дать волю слезам или гневу — процесс станет необратимым. Но психофизиология говорит обратное: подавление усиливает эмоцию, а выражение — снижает её интенсивность», — сказала эксперт.

Страх стать токсичным или слабым

«Многие боятся, что их перестанут уважать, сочтут нытиками. В итоге человек зажимает даже нормальную печаль или усталость, накапливая внутреннее напряжение», — дополнила психолог.

Страх осуждения и собственной «испорченности»

«Если в детстве за слёзы или злость стыдили. Во взрослом возрасте это превращается в убеждение: если я покажу настоящие чувства — меня не примут. Со мной что-то не так», — объяснила Кардиакос.

«Наступают хроническая тревога, апатия, приступы необъяснимой раздражительности. Если ориентироваться на тело, то происходят мышечные зажимы, головные боли, проблемы с ЖКТ. В отношениях не получается говорить о своих границах, обиды, эмоциональная холодность. Безвыходных эмоций не бывает. Бывает безвыходность из-за того, что их не выразил вовремя», — подчеркнула Кардиакос.