Психолог раскрыла чудодейственное влияние поцелуев на психику

28 апреля 2026, 15:40

Психолог Абравитова: Поцелуи снижают тревожность и повышают самооценку

Поцелуи с любимым человеком являются легким природным антидепрессантом. Они помогают психике справляться со стрессом и повышают самооценку. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.





По ее словам, во время поцелуя у человека снижается уровень кортизола — гормона стресса, из-за чего пропадает тревожность, а нервная система переключается на режим спокойствия.





«В кровь выбрасывается настоящий биохимический коктейль из гормонов счастья: дофамина, играющего ключевую роль в регуляции мотивации и удовольствия, серотонина, способного успокаивать и снижать уровень беспокойства из-за навязчивых мыслей, а также окситоцина, отвечающего за привязанность и чувство безопасности», — отметила Абравитова в разговоре с Москвой 24.