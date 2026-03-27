«Искусство влиять»: Россиянам рассказали, как маркетологи взламывают мозг через тренды и эмоции
Маркетолог Гладун: на мозг людей в соцсетях влияют музыкой, текстом и визуалом
Мы привыкли считать тренды чем-то стихийным, «выстрелившим» случайно мемом или песней. Но за каждой вирусной волной в соцсетях стоит четкая механика. Маркетологи и SMM-специалисты давно превратили управление вниманием в точную инженерию. Но с помощью чего маркетинг из раза в раз властвует над нами?
Маркетолог, основатель смм-агентства «МЕЗОН» Мария Гладун в беседе с «Радио 1» заявила, что инструменты всегда похожи друг на друга, хоть и воздействуют на человека по-разному. Она рассказала, с помощью чего специалисты формируют тренды и управляют сознанием людей:
Текстовые триггеры: игра на инстинктах
По словам эксперта, чтобы тренд «залетел», в тексте используются кнопки, которые сложно обойти человеческому мозгу.
«Используются триггеры, работающие безотказно. Это выгода (не дай Бог ты упустишь возможность — потом будешь жалеть), эксклюзивность, страх и потребность в безопасности, социальное одобрение и причастность к группе. Когда человек видит заголовок, который давит на эти точки, его критическое мышление временно отключается», — поделилась Мария Гладун.
Она добавила, что именно так рождаются тренды на челленджи или волны обсуждений: сначала подключается страх «опоздать», а затем — желание получить социальное одобрение, участвуя в общем движении.
Музыка: дирижер настроения
«Музыка в коротких видео — это, пожалуй, главный проводник трендов. Один трек способен объединить миллионы людей одним настроением. Подбор песни зависит от того, какую эмоцию мы хотим вызвать. Я часто замечаю это влияние даже на себе: услышав знакомые звуки, хочется сорваться в путешествие или устроить крупный праздник. Маркетологи создают "якорь": услышал трек — проснулась нужная эмоция (желание, грусть, драйв)», — призналась эксперт.
Музыка становится триггером, запускающим тренд, потому что она воздействует напрямую на лимбическую систему мозга, минуя рациональное «я».
Визуальный ряд: иллюзия доступной мечты
Визуал — это инструмент примерки на себя. Чтобы тренд (будь то поездка в Шерегеш или новая процедура у косметолога) захватил аудиторию, его нужно сделать осязаемым.
«Визуальным рядом мы усиливаем эмоции. Подкрепляем пост красивейшими фото и видео, чтобы вызвать жгучее желание поехать и испытать счастье. Показываем итоговые результаты, чтобы люди могли решиться. Здесь стоит задача — дать зрителю возможность примерить эмоцию», — рассказывает Мария.
Однако, как высказалась Гладун, инструменты, которые помогают бизнесу приносить пользу, в руках недобросовестных инфлюенсеров или в личных блогах превращаются в оружие против психики.
«Особенно ярко это чувствуется в личных блогах, после просмотра которых появляется чувство собственной неудовлетворенности, желание сравнивать себя с другими, обесценивание своего опыта и синдром упущенной выгоды. Это разрушает психику и блогера, и его аудитории. Такая гонка за трендами приводит к обратному эффекту, и психика дает сбой», — предупредила маркетолог.
Она подчеркнула, что в виртуальном мире важно помнить, что над нами властвует маркетинг, который явлется набором инструментов.
«Советую подписываться только на тех, кто вдохновляет и побуждает подниматься выше. А также необходим "цифровой детокс", потому что психике тяжело в этом шумном и быстротечном мире», — резюмировала Мария Гладун.