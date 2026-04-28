Психолог раскрыл, как справиться с выгоранием
Психолог Ланг: При выгорании важно дать себе время на полноценный отдых
Эмоциональное и профессиональное выгорание происходит тогда, когда у человека накапливаются проблемы во многих сферах жизни, однако многие путают это состояние с обычной усталостью. Об этом рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.
Так, по его словам, когда человек пару раз в месяц просыпается и чувствует апатию ко всему, не хочет никуда идти, а желает остаться полежать дома, в этом нет ничего страшного. Серьезной проблемой становится именно ежедневная усталость и постоянная нелюбовь к работе. При этом чаще всего с выгоранием сталкиваются трудоголики, отметил психолог.
«Только у них оно бывает не профессиональное, а именно больше эмоциональное. Когда ничего в жизни не радует. Человек все время работает, при этом наблюдает, что вокруг люди отдыхают, ездят куда-то, хорошо проводят время, и начинает испытывать к ним некую зависть, может быть, обиду», — пояснил Ланг в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Чтобы самостоятельно справиться с выгоранием, психолог порекомендовал позволить себе не только работать, но и отдыхать. Важно обратить внимание на те вещи, которые приносят внутреннюю радость, например, книги, фильмы, хобби, общение с друзьями.
Ланг подчеркнул, что если за три месяца не удалось справиться с подавленным эмоциональным состоянием, то лучше всего обратиться к специалисту, который поможет избавиться не только от выгорания, но и депрессии.