«Глубокие и мистичные»: Астролог — о подарках мужчине на 23 февраля по знаку зодиака
Приближается главный мужской праздник — 23 февраля. Женщины активно выбирают подарки в надежде не промахнуться с нужным.
Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что, выбирая подарки для мужчины на 23 февраля, можно ориентироваться на его знак зодиака, так как именно он отражает его главные черты характера.
Овну нужны подарки для действия: спортивный инвентарь, абонемент в спортзал, инструменты, билеты на экстремальные виды досуга (картинг, прыжок с парашютом), гаджеты (так как управитель знака сейчас находится в технологичном Водолее).
Тельцу нужны подарки для чувственных удовольствий: качественная одежда, парфюм, вкусный набор (элитный чай/кофе, алкоголь), массажное кресло, уютный плед, мистические и религиозные атрибуты для интерьера (так как управитель знака сейчас находится в мистических Рыбах).
Близнецам нужны подарки для ума и общения: познавательные книги, курсы, гаджеты, подписки, настольные игры, необычные путешествия, книги по религии и эзотерике (так как управитель знака сейчас находится в мистических Рыбах).
Раку нужны подарки для дома и души: уютные вещи, семейные фотоальбомы, техника для дома, ужин при свечах, подарки для интерьера (так как управитель знака 23 февраля будет в знаке Тельца).
Льву нужны подарки для статуса и внимания: брендовые вещи, ювелирные украшения, техника, билеты на концерт, организация праздника в его честь, дорогие амулеты и обереги (так как управитель знака 23 февраля будет находиться в мистических Рыбах).
Деве нужны полезные и практичные подарки: органайзеры, качественные инструменты, сертификаты в магазины, подписки на полезные сервисы, головоломки и книги по раскрытию преступлений (так как управитель знака сейчас находится в мистических Рыбах).
Весам нужны эстетичные и парные подарки: стильные аксессуары, предметы интерьера, парфюм, подарочные наборы, ужин в дорогом ресторане, дорогие предметы интерьера с религиозным или эзотерическим значением и шкатулки с секретом (так как управитель знака сейчас находится в мистических Рыбах).
Скорпиону нужны глубокие и мистические подарки: детективы, криминальные квесты, эзотерические подарки, карты Таро, психологические игры, стильные чёрные вещи, гаджеты (так как управитель знака сейчас находится в технологичном Водолее).
Стрельцу нужны подарки для приключений: путешествия, туристическое снаряжение, курсы, билеты на концерты, дорогие предметы интерьера (так как управитель знака сейчас находится в домашнем Раке).
Козерогу нужны статусные и качественные вещи: часы, кожаные аксессуары, инструменты, алкоголь выдержанный, книги по бизнесу, особенно те, что мотивируют действовать (так как управитель знака сейчас находится в активном Овне).
Водолею нужны необычные и технологичные подарки: нестандартные книги, абонементы на мастер-классы, обучение астрологии, гаджеты, особенно для красоты (так как управитель знака сейчас находится в эстетичном Тельце).
Рыбам нужны творческие и романтичные подарки: музыка, картины, фотосессии, поэзия, абонементы на йогу или медитации, духовные подарки, мотивирующие к действию (так как управитель знака сейчас находится в активном Овне).
Читайте также: