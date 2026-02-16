В Италии мощный ветер разрушил Арку влюбленных перед Днем святого Валентина

16 февраля 2026, 03:53

Утес Арка влюбленных на побережье Апулии обрушился из-за ветра и сильного прилива

Фото: iStock/Balate Dorin

На юге Италии, в области Апулия, обрушилась известная достопримечательность — Арка влюбленных, расположенная на морском побережье у городка Мелендуньо. Об этом сообщается на официальном сайте региональных властей.





Природная скала, образовывавшая арочный свод, разрушилась в ночь на 14 февраля из-за сильных порывов ветра и мощного прилива.





«Обрушение Арки влюбленных (...) является следствием изменения климата, которое подвергает нашу территорию тяжелому испытанию и привлекает внимание к хрупкости и постоянной эволюции наших побережий», — говорится в заявлении.