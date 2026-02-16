В Италии мощный ветер разрушил Арку влюбленных перед Днем святого Валентина
Утес Арка влюбленных на побережье Апулии обрушился из-за ветра и сильного прилива
На юге Италии, в области Апулия, обрушилась известная достопримечательность — Арка влюбленных, расположенная на морском побережье у городка Мелендуньо. Об этом сообщается на официальном сайте региональных властей.
Природная скала, образовывавшая арочный свод, разрушилась в ночь на 14 февраля из-за сильных порывов ветра и мощного прилива.
«Обрушение Арки влюбленных (...) является следствием изменения климата, которое подвергает нашу территорию тяжелому испытанию и привлекает внимание к хрупкости и постоянной эволюции наших побережий», — говорится в заявлении.
Местный портал Melendugno.net первым опубликовал фотографии, на которых видно, как утес буквально осыпается в воду. Обсуждая новость в соцсетях, многие пользователи назвали потерю достопримечательности «самым неудачным подарком на День всех влюбленных».
На протяжении десятилетий Арка влюбленных украшала обложки журналов и туристических сайтов, оставаясь одним из главных символов побережья Адриатики. Мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино заявил об исчезновении одного из самых известных туристических мест страны и назвал произошедшее ужасным ударом в самое сердце.