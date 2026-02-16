В Музее техники Вадима Задорожного 23 февраля устроят праздник с квестом
Праздничную программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в Музее техники Вадима Задорожного в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Подмосковья.
В программу праздника войдут экскурсии по различным экспозициям, демонстрация военной техники и парад кадетов.
«Гостей ждут также исторический квест с подарками, мастер-класс по сборке моделей от компании «Звезда» и концерт», — говорится в сообщении.На территории музея установят тематические фотозоны, а отдохнуть от активностей посетители смогут в расположенных в музейном комплексе ресторанах и кафе.
Музей техники Вадима Задорожного расположен по адресу: Московская область, округ Красногорск, 4-й километр Ильинского шоссе, строение №8.