В Музее техники Вадима Задорожного 23 февраля устроят праздник с квестом

16 февраля 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Праздничную программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в Музее техники Вадима Задорожного в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Подмосковья.





В программу праздника войдут экскурсии по различным экспозициям, демонстрация военной техники и парад кадетов.





«Гостей ждут также исторический квест с подарками, мастер-класс по сборке моделей от компании «Звезда» и концерт», — говорится в сообщении.