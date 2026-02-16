«Глюкозный удар по поджелудочной»: Россиянам назвали самую опасную начинку для блинов в Масленицу

16 февраля 2026, 15:28

Диетолог Молостова: опасная начинка для блинов в Масленицу — мёд и сгущенка

Фото: iStock/NataliPopova

Масленица — древний праздник, уходящий корнями в языческие времена. Изначально его отмечали в конце марта, приурочивая ко дню весеннего равноденствия, когда день становился длиннее ночи, а природа пробуждалась после зимней спячки. После принятия христианства на Руси в X веке языческий праздник не исчез, а органично вошел в церковный календарь. Масленица стала Сырной (Мясопустной) седмицей — последней неделей перед Великим постом. Церковь переосмыслила древние обычаи: блины остались символом солнца и радости, сжигание чучела — знаком очищения от грехов и прощания с прошлым, а праздничный период превратился в этап подготовки души и тела к посту.





Кандидат медицинских наук, врач-клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова в беседе с «Радио 1» заявила, что правильное сочетание блинов с другими продуктами обосновано биохимией пищеварения.





«То, с чем вы едите блин, важнее самого блина. Полезными сочетаниями будут: нежирная сметана (10-15%), поскольку содержит белок и нужные бактерии, помогающие усвоению. Рыба (малосольная семга, форель) — это источник Омега-3. Жирная рыба с блином — не лучшая идея, но допустимо в малых дозах с зеленью. Икра (красная, минтая или щучья) содержит белок, жир и соль. Очень соленая икра задерживает воду, вызывает жажду и отеки. Ограничьтесь 1 чайной ложкой на блин. Овощи и зелень приветствуются — огурцы, помидоры, листья салата, укроп. Клетчатка — это "веник" для кишечника, она помогает эвакуировать блинную массу и снижает гликемический индекс продуктов», — сказала она.

«Это вызовет глюкозный удар по поджелудочной. Инсулин резко выбрасывается, сахар падает, и через час вы снова хотите есть. Это прямой путь к набору веса. Жирное мясо и жареные грибы вместе с блинами создадут двойную нагрузку на ферментативную систему. Животный белок и тесто — самое тяжелое сочетание, которое может "встать колом"», — дополнила Молостова.