Детская смертность от онкологии в Подмосковье снизилась на 40%
В Московской области за год снизилась смертность детей и пациентов с онкологией. По данным региональных итогов работы в сфере здравоохранения, детская смертность в 2025 году уменьшилась на 8%, в том числе в стационарах — на 20%.
Смертность от онкологических заболеваний, благодаря раннему выявлению и своевременному лечению, сократилась на 40%. Как отмечается, за пять лет в Подмосковье выполнили более 96% наказов избирателей по здравоохранению, включенных в народную программу «Единой России». Всего таких наказов было более тысячи.
Одним из ключевых факторов улучшения детских показателей стал научно-клинический центр имени Рошаля, открывшийся в Красногорске летом 2024 года при поддержке президента Владимира Путина. За время работы помощь здесь получили свыше 350 тысяч юных пациентов.
Шестилетняя Ангелина из Коломны проходит лечение в центре по эндокринологическому профилю. Ее мама Анастасия Смирнова рассказала, что в учреждении создали комфортные условия и есть необходимое оснащение.
«Мы очень обрадовались, когда попали сюда. Тут все такое современное: и оборудование, и кабинеты. Ну и конечно, квалифицированные специалисты. Все масштабно, комфортно – есть все удобства. Мы здесь с эндокринологией – у дочки сахарный диабет. Нас учат, как справляться с диабетом. Радует, что можно находиться рядом с ребенком – сама бы она конечно не справилась», — сказала она.
Эндокринолог Ксения Глухова, работающая в центре с момента открытия, подчеркнула, что учреждение принимает детей со всего Подмосковья. Оно помогает вести пациентов комплексно.
«Здесь очень сильная команда. Хирурги, кардиологи, урологи. Эндокринология часто сочетается с другими заболеваниями – лечение нужно проводить комплексно», — рассказала специалист.
Отдельно отмечаются изменения в системе родовспоможения. В регионе работают перинатальные центры федерального уровня, а роддома Подмосковья выбирают и будущие мамы из Москвы. Обновленный в 2025 году роддом в Химках оценила многодетная мама Алена Грачева.
«Я в этом роддоме не в первый раз. Сейчас, конечно, совсем другой уровень. Для мам с малышами индивидуальные палаты на 1-2 места. Отличное питание. По-домашнему уютно и спокойно. Очень приветливый, приятный персонал», — поделилась впечатлениями женщина.Для привлечения кадров расширили меры социальной поддержки медработников. Победитель конкурса «Подмосковный врач», акушер-гинеколог Яна Зыбина рассказала, что после окончания медицинского университета переехала в область с Дальнего Востока.
«Ординатуру я проходила уже в Подмосковье. Как молодому специалисту мне доплачивали в течение трех лет. Это было очень хорошее подспорье на тот момент. В 2023 году всем медицинским сотрудникам, не имеющим своего жилья, ввели доплату на его аренду. Если работает семья медиков - то выплачивают обоим супругам. Еще одна мера поддержки – это социальная ипотека. Чтобы претендовать на нее, мне нужно получить квалификационную категорию. Сейчас работаю над этим», — говорит медик.
Депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев, комментируя итоги реализации народной программы в здравоохранении, сообщил, что за последние пять лет в отрасль привлекли более 57 тысяч специалистов, а всего в медучреждениях региона работают порядка 74 тысяч медиков.
«По инициативе «Единой России» в регионе создана одна из лучших в России систем социальной поддержки медицинских работников. Выплату на аренду жилья получают 16 тысяч медицинских специалистов. Жильем по социальной ипотеке обеспечены более 2000 медиков. Также более 2,5 тысяч врачей Подмосковья получили земельные участки для строительства дома», — сказал парламентарий.
Также, по словам депутата, в регионе эффективно развивается профилактическое направление. В 2025 году диспансеризацию прошли около 2,5 млн жителей Подмосковья.
Впервые выявили 156 тысяч случаев различных заболеваний, включая более трех тысяч онкологических. Именно ранняя диагностика и последующее лечение, как подчеркивается, стали одной из причин заметного снижения смертности от онкологии в области.
Народная программа «Единой России», с которой партия одержала победу на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает около 400 пунктов и увязывается с ключевыми показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов, определённых президентом. Финансирование её реализации ежегодно обеспечивается за счёт федерального и регионального бюджетов.