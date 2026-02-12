Детская смертность от онкологии в Подмосковье снизилась на 40%

12 февраля 2026, 23:03

Фото: Администрация г. о. Королёв

В Московской области за год снизилась смертность детей и пациентов с онкологией. По данным региональных итогов работы в сфере здравоохранения, детская смертность в 2025 году уменьшилась на 8%, в том числе в стационарах — на 20%.





Смертность от онкологических заболеваний, благодаря раннему выявлению и своевременному лечению, сократилась на 40%. Как отмечается, за пять лет в Подмосковье выполнили более 96% наказов избирателей по здравоохранению, включенных в народную программу «Единой России». Всего таких наказов было более тысячи.



Одним из ключевых факторов улучшения детских показателей стал научно-клинический центр имени Рошаля, открывшийся в Красногорске летом 2024 года при поддержке президента Владимира Путина. За время работы помощь здесь получили свыше 350 тысяч юных пациентов.



Фото: Администрация г.о. Люберцы

Шестилетняя Ангелина из Коломны проходит лечение в центре по эндокринологическому профилю. Ее мама Анастасия Смирнова рассказала, что в учреждении создали комфортные условия и есть необходимое оснащение.





«Мы очень обрадовались, когда попали сюда. Тут все такое современное: и оборудование, и кабинеты. Ну и конечно, квалифицированные специалисты. Все масштабно, комфортно – есть все удобства. Мы здесь с эндокринологией – у дочки сахарный диабет. Нас учат, как справляться с диабетом. Радует, что можно находиться рядом с ребенком – сама бы она конечно не справилась», — сказала она.

«Здесь очень сильная команда. Хирурги, кардиологи, урологи. Эндокринология часто сочетается с другими заболеваниями – лечение нужно проводить комплексно», — рассказала специалист.

«Я в этом роддоме не в первый раз. Сейчас, конечно, совсем другой уровень. Для мам с малышами индивидуальные палаты на 1-2 места. Отличное питание. По-домашнему уютно и спокойно. Очень приветливый, приятный персонал», — поделилась впечатлениями женщина.

«Ординатуру я проходила уже в Подмосковье. Как молодому специалисту мне доплачивали в течение трех лет. Это было очень хорошее подспорье на тот момент. В 2023 году всем медицинским сотрудникам, не имеющим своего жилья, ввели доплату на его аренду. Если работает семья медиков - то выплачивают обоим супругам. Еще одна мера поддержки – это социальная ипотека. Чтобы претендовать на нее, мне нужно получить квалификационную категорию. Сейчас работаю над этим», — говорит медик.

«По инициативе «Единой России» в регионе создана одна из лучших в России систем социальной поддержки медицинских работников. Выплату на аренду жилья получают 16 тысяч медицинских специалистов. Жильем по социальной ипотеке обеспечены более 2000 медиков. Также более 2,5 тысяч врачей Подмосковья получили земельные участки для строительства дома», — сказал парламентарий.