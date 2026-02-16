«Самая частая ошибка»: Диетолог дала советы, как не навредить организму во время Масленицы
Диетолог Молостова: в Масленицу блины нужно сочетать с верными продуктами
Масленица — это не только время радости, праздника и вкусной еды, но и серьезное испытание для поджелудочной железы, печени и желчевыводящих путей из-за обилия жирной и сладкой пищи. Наша пищеварительная система не привыкла к ежедневному употреблению большого количества дрожжевой или бездрожжевой выпечки и масла. Кроме того, дрожжи вызывают брожение в кишечнике. Чтобы праздник прошел легко, соблюдайте простые и разумные правила.
Кандидат медицинских наук, врач-клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова в беседе с «Радио 1» дала советы, как есть блины на Масленицу и не навредить здоровью.
- Контролируйте порции: самая частая ошибка — есть блины килограммами. Наш организм воспринимает блины как «быстрые» углеводы и жир одновременно. Оптимальный вес порции для взрослого человека — 2-3 блинчика среднего размера. Это примерно 150-200 граммов. Ешьте медленно. Ощущение сытости появляется не сразу. Сигнал о насыщении приходит в мозг через 20 минут. Если съесть 5 блинов за 5 минут, вы не почувствуете сытости вовремя, а потом появится тяжесть. Используйте «золотое правило тарелки» — мысленно разделите тарелку пополам. Половину должны занимать овощи или зелень, а вторую половину — блины с начинкой.
- Смотрите за частотой употребления: не ешьте блины каждый день. Достаточно позволить себе это блюдо 2-3 раза за всю праздничную неделю. В остальные дни ешьте легкие супы, каши, овощи. Лучше есть блины в первой половине дня, на завтрак или обед (до 14:00-15:00). Вечером метаболизм замедляется, и съеденные на ночь блины гарантированно отложатся в жир и вызовут плохой сон из-за брожения в кишечнике. Следующий прием пищи после блинов должен быть легким (кефир, овощной салат) и не ранее, чем через 4-5 часов.
- Правильно сочетайте: то, с чем вы едите блин, важнее самого блина. Неправильные сочетания блокируют расщепление жиров и углеводов. Полезным сочетанием будет нежирная сметана (10-15%), поскольку содержит белок и необходимые бактерии, помогающие усвоению.
- Помогайте пищеварению: пейте чистую воду, травяной чай или несладкий зеленый чай между приемами пищи. Запивать блины сладким чаем или газировкой нельзя — это усиливает брожение. Пациентам с хроническим панкреатитом или холециститом лучше принять ферментный препарат (по назначению врача) во время употребления блинов. После еды не ложитесь на диван. Выйдите на прогулку. Ходьба стимулирует перистальтику кишечника и отток желчи.
По словам эксперта, от блинов отказаться стоит пациентам с обострением гастрита, язвенной болезни, холецистита, панкреатита, а также при сахарном диабете.