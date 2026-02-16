«Самая частая ошибка»: Диетолог дала советы, как не навредить организму во время Масленицы

16 февраля 2026, 14:19

Диетолог Молостова: в Масленицу блины нужно сочетать с верными продуктами

Фото: iStock/NataliPopova

Масленица — это не только время радости, праздника и вкусной еды, но и серьезное испытание для поджелудочной железы, печени и желчевыводящих путей из-за обилия жирной и сладкой пищи. Наша пищеварительная система не привыкла к ежедневному употреблению большого количества дрожжевой или бездрожжевой выпечки и масла. Кроме того, дрожжи вызывают брожение в кишечнике. Чтобы праздник прошел легко, соблюдайте простые и разумные правила.





Кандидат медицинских наук, врач-клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова в беседе с «Радио 1» дала советы, как есть блины на Масленицу и не навредить здоровью.



