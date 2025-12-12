«Год нашей Родины»: Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев рассказал, каким 2026 будет для России

12 декабря 2025, 19:12

Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев: 2026 год будет удачным для России

Зираддин Рзаев (Фото: Радио 1)

2025 год заканчивается, чего ждать дальше? В какой сфере будет везение? Каким 2026 год будет для России?





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что 2026 для России будет удачным.





«Мои предсказания за последние два-три года не очень положительные были, по понятным причинам. Но 2026 год станет более удачным. Я бы назвал его «год лицемерия», но он не будет плохим для России», — сказал он.

«В 2026 нужно много мыслить и реализовывать свои планы. Это еще и год политиков и год России. Лошадь — символ энергии, силы, мощи. Также будет особенно развита сфера сельского хозяйства, экология станет лучше», — сказал он.

«2026 год — это будет год нашей Родины. Все будет на нашей стороне. Мы много будем достигать», — резюмировал эзотерик.