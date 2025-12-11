«Вмешательство других государств»: Таролог предсказал, как будет развиваться СВО в 2026 году
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Как будет развиваться ситуация в следующем году?
Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что в период с января по апрель нас ожидает снижение темпов в развитии активности российских войск на СВО, на что указывает карта 9 Жезлов.
«Это может быть связано в том числе и с темой переговоров или с темой вмешательства других государств. На это указывает старший аркан Дьявол — карта манипуляции. То есть будут предприняты попытки манипулировать Россией для склонения ее к подписанию мирного договора или к другим действиям, приостанавливающим активную фазу СВО», — сказал он.
По его словам, на вмешательство стороннего государства указывает и карта 6 Чаш, выпавшая в раскладе. Она же говорит, что это государство будет вмешиваться в конфликт не столько с точки зрения давления, сколько с позиции посредника в переговорном процессе. Но так как в раскладе есть Дьявол, не стоит принимать эти попытки за чистую монету. Все разговоры о переговорах будут больше направлены на попытку приостановить активную фазу СВО.
«На период с мая по август вышла карта Туз Мечей, которая указывает на переход к более активной фазе СВО, на решительные действия со стороны России. Выпавшие рядом Королева Мечей и 3 Жезлов указывают на то, что действия российской армии будут продуманными и выверенными» — пояснил таролог.
Он добавил, что в период с сентября по декабрь российская армия достигнет поставленных летом целей, о чём говорит карта 3 Кубков. В то же время вышла карта 5 Жезлов, которая указывает на то, что снова будут предприниматься попытки склонить стороны к переговорам, но они не увенчаются успехом.
«В конце расклада вышла карта Умеренность, которая говорит о том, что посредникам всё же удастся замедлить темпы развития СВО. И выпавшая рядом с ней карта Шут указывает на то, что замедлить темпы будет ошибочным шагом со стороны России», — резюмировал Зак.