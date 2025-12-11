«Вмешательство других государств»: Таролог предсказал, как будет развиваться СВО в 2026 году

11 декабря 2025, 11:38

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Как будет развиваться ситуация в следующем году?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что в период с января по апрель нас ожидает снижение темпов в развитии активности российских войск на СВО, на что указывает карта 9 Жезлов.





«Это может быть связано в том числе и с темой переговоров или с темой вмешательства других государств. На это указывает старший аркан Дьявол — карта манипуляции. То есть будут предприняты попытки манипулировать Россией для склонения ее к подписанию мирного договора или к другим действиям, приостанавливающим активную фазу СВО», — сказал он.

«На период с мая по август вышла карта Туз Мечей, которая указывает на переход к более активной фазе СВО, на решительные действия со стороны России. Выпавшие рядом Королева Мечей и 3 Жезлов указывают на то, что действия российской армии будут продуманными и выверенными» — пояснил таролог.

«В конце расклада вышла карта Умеренность, которая говорит о том, что посредникам всё же удастся замедлить темпы развития СВО. И выпавшая рядом с ней карта Шут указывает на то, что замедлить темпы будет ошибочным шагом со стороны России», — резюмировал Зак.