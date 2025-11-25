Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, есть ли у Шепса настоящий дар

25 ноября 2025, 18:44

Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев: с Александром Шепсом я не знаком

Александр Шепс (Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Завтра у российский медиума и победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса день рождения. Вокруг него ходит множество сплетен и споров, однако неизвестно, действительно ли, он обладает способностями видеть человека насквозь.





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что с Александром Шепсом он не знаком и в рамках шоу с ним не пересекался.





«Я не могу сказать, насколько точно он видит, потому что не слышал о его предсказаниях, которые сбылись. Например, мы верили Ванге, потому что ее прогнозы сбывались — это было зафиксировано», — сказал он.

«Мне нужно какое-то его глобальное предсказание, публикации, источники. Мне нужны факты, я ювелир и могу отличить бриллиант от изумруда или мусора. Но с ним я лично не знаком и его работ не видел», — резюмировал Рзаев.