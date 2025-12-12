Таролог предсказал, подпишут ли Россия и Украина мирный договор в 2026 году

12 декабря 2025, 10:21

Фото: iStock/ffikretow

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Как будет развиваться ситуация в следующем году, и можно ли ожидать долгожданного мирного соглашения?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что стремление к мирному соглашению будет идти в течение всего 2026 года.



«Рыцарь Мечей концентрируется на процессе и не доходит до результата. Карта 2 Жезлов указывает на то, что все остается на своих местах, то есть подписания мирного договора не показывает. В то же время карта Сила указывает на то, что обе стороны могут договориться. И выпавшие рядом старшие арканы Иерофант и 6 Чаш говорят о том, что страны-посредники тоже так считают. Но добавившаяся к ним карта Король Мечей указывает на то, что страны-посредники не оставят попыток надавить на Россию через мирный договор, что никак не устраивает правительство нашей страны», — поделился он.