12 ноября 2026, 12:35

Фото: iStock/Dima Berlin

С приходом холодов и мокрого снега привычный маршрут до работы или магазина превращается в испытание на равновесие. Тонкая корка льда под ногами способна привести к серьезной травме, но неприятностей можно избежать, если знать несколько простых правил. О том, как подготовиться к гололедице, как вести себя на скользкой дороге и что делать, если падения избежать не удалось, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Одежда и обувь: готовимся к скользкому сезону заранее Правильная походка при гололедице Что делать в момент падения После падения: когда можно встать самому Кому особенно нужна осторожность

Одежда и обувь: готовимся к скользкому сезону заранее

Фото: iStock/Peppersmint

Правильная походка при гололедице

Что делать в момент падения

Фото: iStock/Ivan-balvan

После падения: когда можно встать самому

Кому особенно нужна осторожность