Гололедица без синяков и переломов: как устоять на скользкой дороге и не получить травму при падении
С приходом холодов и мокрого снега привычный маршрут до работы или магазина превращается в испытание на равновесие. Тонкая корка льда под ногами способна привести к серьезной травме, но неприятностей можно избежать, если знать несколько простых правил. О том, как подготовиться к гололедице, как вести себя на скользкой дороге и что делать, если падения избежать не удалось, читайте в материале «Радио 1».
Одежда и обувь: готовимся к скользкому сезону заранееПервое, с чего стоит начать подготовку, — выбрать «правильную» обувь. В холода лучше отказаться от гладких подошв и высоких каблуков: надежнее всего держатся на льду модели с рельефной подошвой из пористого материала. Как советуют специалисты МЧС, во избежание падения и травм на подошву можно наклеить широкий лейкопластырь или изоляционную ленту, а на каблуки прикрепить поролон или металлические набойки.
Тем, кто ходит с тростью, стоит надеть на нее резиновый наконечник или использовать специальную палку с заостренными шипами. Одежда не должна сковывать движения, а перчатки и теплая шапка не только согреют, но и защитят при случайном падении.
Правильная походка при гололедицеИдти по льду нужно медленно, небольшими шагами, слегка сгибая колени и наступая на всю подошву — такая походка помогает удержать равновесие. Руки лучше держать свободными: в карманах они не помогут сбалансироваться. Выходить из дома стоит с запасом времени, а тяжелую или хрупкую ношу лучше не брать в руки.
По возможности выбирайте очищенные дорожки, обходите крутые склоны и места, где под свежим снегом может прятаться лед. На лестницах ставьте ноги вдоль ступени и держитесь за перила. И не забывайте смотреть по сторонам: сосульки на ветках и наледь на крышах — отдельная угроза, поэтому лучше не подходить к деревьям и зданиям вплотную. Особую внимательность также следует соблюдать при переходе дороги.
Что делать в момент паденияЕсли равновесие все-таки потеряно, главное — не выставлять руки вперед: именно эта инстинктивная реакция чаще всего приводит к переломам предплечья и травмам кистей. Постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения, сгруппироваться, прижать подбородок к груди и по возможности упасть на бок, смягчив удар перекатом.
При этом сильно напрягать тело и резко тормозить руками или всем корпусом не стоит — так риск травмы только возрастает.