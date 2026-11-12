Синоптик предупредил москвичей о сильных дождях в ночь на 14 ноября

12 ноября 2026, 12:28

Синоптик Ильин: в ночь на 14 ноября в Москве ожидаются дожди

Фото: iStock/Oleg Elkov

В ночь на субботу, 14 ноября, прогнозируются сильные дожди, а в воскресенье на дорогах местами будет гололедица. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, сегодня днём в Москве местами ожидаются осадки в виде небольшого дождя.





«Ночью, в пятницу (13 ноября — прим. ред.) преимущественно без осадков, но днём потихонечку начнёт накрапывать и моросить. В пятницу вечером дождь усилится, поэтому сильные дожди пройдут в ночь с пятницы на субботу. Можно на этот период запланировать до трети месячной нормы осадков. В субботу тоже пасмурная погода с дождями. А уже в воскресенье (15 ноября — прим. ред.) облачно и без осадков», — рассказал специалист.

«В пятницу (днём — прим. ред.) в Москве ожидается около +3...+5 °C, а по области +2...+6 °C. В субботу (14 ноября — прим. ред.) ночью потеплеет до +2...+4 °C, но дневные показатели понизятся до +1...+4 °C. В воскресенье ночью будет подмораживать, местами по области до -1...-3 °C. Но в целом -3...+2 °C, в Москве около 0 °C. То есть местами, когда подморозит, соответственно, гололедица на дорогах. Днём в воскресенье 0...+5 °C», — добавил Ильин.

«Если говорить об отклонениях, то нормы климата будут у нас превышены на 2—4 °C», — заключил синоптик.