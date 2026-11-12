Астролог назвала дизайн маникюра, который привлечет удачу в новогоднюю ночь

12 ноября 2026, 11:57

Астролог Березовская: красный и коричневый маникюр подойдут для встречи 2027 года

Фото: iStock/igor_kell

Подготовка к Новому году — это не только выбор наряда и меню, но и создание правильного настроения через детали. Согласно восточному календарю, 2027 год пройдет под покровительством Красной Огненной Козы, и чтобы маникюр стал не просто частью праздничного образа, а настоящим талисманом, привлекающим благополучие, стоит учесть предпочтения хозяйки года.