Астролог назвала дизайн маникюра, который привлечет удачу в новогоднюю ночь
Подготовка к Новому году — это не только выбор наряда и меню, но и создание правильного настроения через детали. Согласно восточному календарю, 2027 год пройдет под покровительством Красной Огненной Козы, и чтобы маникюр стал не просто частью праздничного образа, а настоящим талисманом, привлекающим благополучие, стоит учесть предпочтения хозяйки года.
«Вечерняя Москва» узнала у астролога и энергопрактика Ирины Березовской, какой маникюр в новогоднюю ночь поможет привлечь удачу и благополучие.
По её словам, чтобы новогодний маникюр принес удачу, стоит ориентироваться на стихии и характер покровительницы года. Так как наступающий год принадлежит Огненной Козе, главными цветами станут оттенки огня и земли. К огненным цветам относятся самый яркий красный, оранжевый, желтый и терракотовый — классический алый маникюр однозначно станет символом года Козы. Земные цвета — теплые, приглушенные: коричневый, кофейный, песочный и землистый терракот.
Астролог подчеркнула, что коза символизирует победу изящества, красоты и артистизма. Чтобы хозяйка года оценила вкус, маникюр должен быть изысканным и женственным — с утонченными линиями, мягкими формами и нежными цветами. Кроме того, он должен быть натуральным: так как Коза — животное земли, ей близка естественность. Отличным выбором станут аккуратные ухоженные ногти без покрытия или с прозрачным топом — это подчеркнет естественность и хороший вкус.
Специалист объяснила, что в стихии года присутствует Иньский огонь, который ассоциируется со свечением, искрами и бликами. Эту энергию можно отразить в дизайне: сделать эффект «кошачьего глаза», искристые блестки на френче или в сложных мотивах, а также глянцевые, светоотражающие покрытия.
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