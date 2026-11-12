В Синичкин день биолог рассказала, какой корм вреден для птиц

12 ноября 2026, 11:54

Биолог Слынько: птиц не нужно кормить хлебом и жареными семечками

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

С наступлением холодов подкормка птиц может обернуться для них серьёзной опасностью: ряд привычных человеку продуктов вызывает у пернатых нарушения в организме. Об этом в Синичкин день, 12 ноября, предупредила доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.





По словам специалиста, с приходом холодов синицы, сойки, свиристели и снегири чаще появляются у человеческого жилья в поисках пропитания, пишет Life.ru. Однако забота о птицах требует знаний: организм маленькой птицы устроен иначе, чем человеческий.



Масса большой синицы составляет всего 15-20 граммов, температура тела достигает 41-42 градусов, а сердце может сокращаться более 500 раз в минуту. Столь быстрый метаболизм — эволюционная адаптация к жизни активной птицы в условиях резких перепадов температур и постоянной угрозы со стороны хищников.



Пищеварительный тракт синиц короче человеческого, а пища перерабатывается быстро. Особую опасность представляет еда с высоким содержанием соли: из-за небольшого размера тела избыток хлорида натрия вызывает у птиц нарушения водно-солевого баланса и обезвоживание, а в тяжёлых случаях — поражение внутренних органов.





«Жареные семечки, а также солёное или жареное сало — вредный для птиц корм», — подчеркнула Слынько.

«Идеальная еда для синицы должна быть сырой, несолёной, высококалорийной и требовать минимум времени на обработку», — отметила биолог.

«Синица умирает не от отсутствия корма. Она может заполнить зоб хлебными крошками и погибнуть от истощения, поскольку такой корм низкокачественный и не даёт её стремительному обмену веществ достаточно усвояемой энергии», — заключила Слынько.