В Синичкин день биолог рассказала, какой корм вреден для птиц
С наступлением холодов подкормка птиц может обернуться для них серьёзной опасностью: ряд привычных человеку продуктов вызывает у пернатых нарушения в организме. Об этом в Синичкин день, 12 ноября, предупредила доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.
По словам специалиста, с приходом холодов синицы, сойки, свиристели и снегири чаще появляются у человеческого жилья в поисках пропитания, пишет Life.ru. Однако забота о птицах требует знаний: организм маленькой птицы устроен иначе, чем человеческий.
Масса большой синицы составляет всего 15-20 граммов, температура тела достигает 41-42 градусов, а сердце может сокращаться более 500 раз в минуту. Столь быстрый метаболизм — эволюционная адаптация к жизни активной птицы в условиях резких перепадов температур и постоянной угрозы со стороны хищников.
Пищеварительный тракт синиц короче человеческого, а пища перерабатывается быстро. Особую опасность представляет еда с высоким содержанием соли: из-за небольшого размера тела избыток хлорида натрия вызывает у птиц нарушения водно-солевого баланса и обезвоживание, а в тяжёлых случаях — поражение внутренних органов.
«Жареные семечки, а также солёное или жареное сало — вредный для птиц корм», — подчеркнула Слынько.Не стоит предлагать синицам и молоко: пищеварительная система птиц не приспособлена к его употреблению, что может привести к расстройству пищеварения, особенно нежелательному в морозы, когда птицам необходимо постоянно восполнять энергозатраты. Зимой организм синицы использует особые механизмы экономии энергии — некоторые птицы снижают температуру тела во время ночного отдыха.
Утром им вновь требуется активный обмен веществ, поэтому в морозы особенно важен питательный корм. Хлебные крошки не подходят в качестве основы зимнего рациона: они уступают семенам и животным жирам по питательной ценности, а размокшие остатки могут навредить птицам.
«Идеальная еда для синицы должна быть сырой, несолёной, высококалорийной и требовать минимум времени на обработку», — отметила биолог.В качестве подходящего корма она назвала сырые несолёные семечки подсолнечника, несолёное сало, говяжий жир, специальные жировые шарики из смеси семян и жира, а также сушёные ягоды рябины и боярышника. Жареные семечки, солёные и испорченные продукты необходимо исключить.
«Синица умирает не от отсутствия корма. Она может заполнить зоб хлебными крошками и погибнуть от истощения, поскольку такой корм низкокачественный и не даёт её стремительному обмену веществ достаточно усвояемой энергии», — заключила Слынько.Важно следить и за состоянием кормушки: остатки пищи следует своевременно убирать, а саму кормушку регулярно очищать, чтобы снизить риск распространения инфекций. Для жировых шариков лучше использовать безопасные держатели без пластиковых сеток, в которых птицы могут запутаться.