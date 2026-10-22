«Голосовое смс на 7 минут — норма?»: Россиянам объяснили, с чего начинается этикет в цифровом мире

22 октября 2026, 16:10

Мастер этикета Панфилова: Голосовое смс на 7 минут — вопрос этикета

Фото: iStock/Anastasia Efimova

Мы живём в эпоху, когда можно отправить сообщение за секунду, но почему-то иногда заставляем собеседника потратить семь минут на то, чтобы его прослушать. И здесь возникает вопрос не столько удобства, сколько уважения к чужому времени.





Эксперт по этикету и осознанному стилю Оксана Панфилова в беседе с «Радио 1» отметила, что голосовое сообщение само по себе не является нарушением этикета. Оно может быть очень удобным, особенно когда нужно быстро поделиться эмоциями или объяснить что-то сложное.





«Но важно помнить: отправитель экономит своё время, а получатель должен найти время, надеть наушники, прослушать запись и, возможно, переслушать её ещё раз, чтобы уловить детали. С точки зрения этикета, главное правило простое: не стоит превращать собственное удобство в обязанность другого человека», — сказала она.

«Ещё один нюанс: голосовое сообщение не должно становиться способом бесконечно говорить, не оставляя собеседнику возможности вставить слово. Общение — это всегда диалог, даже если мы общаемся в мессенджере. Поэтому семь минут голосового — не преступление против этикета. Но это повод задуматься: действительно ли человеку необходимо слушать всё это в аудиоформате?», — объяснила Панфилова.