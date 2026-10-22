Зоопсихолог объяснила, почему кошкам важнее тон голоса, чем слова

22 октября 2026, 09:51

Зоопсихолог Ершова: для кошек важно не что, а как вы говорите

Фото: iStock/vvvita

Зоопсихолог компании SUPERPET Оксана Ершова рассказала, что кошки не вникают в значение человеческой речи, однако хорошо улавливают интонацию, громкость и настроение владельца. Для питомца голос человека становится привычным сигналом спокойствия и безопасности.