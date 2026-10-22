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Зоопсихолог объяснила, почему кошкам важнее тон голоса, чем слова

Зоопсихолог Ершова: для кошек важно не что, а как вы говорите
Фото: iStock/vvvita

Зоопсихолог компании SUPERPET Оксана Ершова рассказала, что кошки не вникают в значение человеческой речи, однако хорошо улавливают интонацию, громкость и настроение владельца. Для питомца голос человека становится привычным сигналом спокойствия и безопасности.



В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что с кошкой можно говорить на любые темы. Животному важен сам мягкий контакт, а не содержание рассказа. Особенно такая привычка помогает котятам, питомцам из приюта и тревожным животным в период адаптации.

Ершова посоветовала не навязывать кошке внимание. Раздражение у нее вызывает не речь, а невозможность уйти или отдохнуть: например, если хозяин постоянно берет ее на руки либо требует реакции. Спокойный разговор рядом с лежанкой питомец обычно воспринимает доброжелательно.

Мяуканье в ответ на обращение не означает, что кошка ведет диалог как человек. Так она показывает, что заметила внимание владельца. Домашние животные чаще используют мяуканье при контакте с людьми, чем при общении со своими сородичами.

Со временем хозяин учится различать оттенки кошачьих звуков, а питомец запоминает слова и интонации, предшествующие еде, игре или прогулке. Специалист рекомендует говорить мягко и связывать голос с приятными событиями — кормлением, лаской или развлечением.

Если кошка отворачивается, уходит, прижимает уши, резко двигает хвостом либо часто вылизывается, общение стоит прекратить. Эксперт подчеркнула, что животному важно сохранять личные границы.

Дарья Осипова

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