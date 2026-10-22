Психолог Гайдук посоветовала сократить время на чтение новостей
Психолог Елизавета Гайдук рекомендовала россиянам установить временные рамки для просмотра новостной ленты. Такая привычка помогает снизить уровень тревоги и не оставаться в эмоциональном напряжении весь день.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что беспокойство из-за происходящих событий не всегда указывает на психологические нарушения. Страх и чувство неопределенности часто становятся естественной реакцией на тревожные обстоятельства.
При этом постоянная проверка обновлений и мысленное возвращение к тяжелым темам поддерживают внутреннее напряжение даже при отсутствии опасности рядом, отметила эксперт. Она посоветовала выбирать проверенные источники и выделять конкретное время для получения информации.
Гайдук добавила, что за профессиональной помощью стоит обратиться, если тревога мешает спать, работать или заниматься повседневными делами. По ее словам, постоянное погружение в чужие трагедии не повышает чувство защищенности.
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