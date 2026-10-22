Психолог Гайдук посоветовала сократить время на чтение новостей

22 октября 2026, 09:13

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Психолог Елизавета Гайдук рекомендовала россиянам установить временные рамки для просмотра новостной ленты. Такая привычка помогает снизить уровень тревоги и не оставаться в эмоциональном напряжении весь день.