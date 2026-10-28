Психолог рассказала, что на самом деле скрывается за «осенней усталостью»

28 октября 2026, 11:28

Психолог Юданова: за осенней усталостью может скрываться перегрузка

Фото: iStock/eternalcreative

Утром труднее проснуться, привычные дела требуют больше усилий, а вечером хочется завернуться в плед и спрятаться от всех. Иногда к усталости добавляется недовольство собой: «Почему я ничего не успеваю? Куда делась моя энергия?»





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что осенью у некоторых людей действительно снижаются энергия и настроение.





«Световой день сокращается, что может влиять на внутренние ритмы организма, которые регулируют сон и бодрствование. Сезонные изменения каждый переживает по-разному», — сказала она.

«Стало ли больше обязанностей? Осталось ли время на отдых? Не исчезли ли прогулки, встречи и занятия, которые радовали летом? За словами "осенняя усталость" иногда скрывается вполне конкретная перегрузка», — отметила Юданова.