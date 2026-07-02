02 июля 2026, 14:49

Фото: iStock/fizkes

Магнитные бури нередко вмешиваются в привычный ритм дня уже с самого утра. В такие периоды могут появиться головная боль, слабость, раздражительность, проблемы со сном и заметный спад работоспособности. Подобные изменения в самочувствии многие привычно списывают на усталость, недосып или перемену погоды, хотя причиной бывают и геомагнитные колебания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему магнитные бури влияют на самочувствие Что делать в день магнитной бури Быстрые лайфхаки, если стало плохо Как подготовиться заранее Чего лучше не делать Когда нельзя терпеть и ждать

Почему магнитные бури влияют на самочувствие

Что делать в день магнитной бури

Фото: iStock/Muratani

Быстрые лайфхаки, если стало плохо

Если голова стала тяжелой, сначала откройте окно и проветрите комнату. Свежий воздух часто помогает быстрее, чем лишняя чашка кофе. Затем выпейте воды маленькими глотками. Обезвоживание нередко маскируется под усталость и ломоту;

При слабости полезно на 10–15 минут выключить яркий свет и отложить телефон. Экран дает лишнюю нагрузку на глаза и нервную систему. Если есть возможность, сделайте короткую паузу с закрытыми глазами. Даже такой отдых заметно снижает напряжение;

При раздражении и сердцебиении хорошо работает медленное дыхание. Вдохните через нос на четыре счета, затем спокойно выдохните на шесть. Повторите несколько раз. Такой прием помогает вернуть ровный ритм и немного успокоиться;

Если скачет давление, не экспериментируйте с незнакомыми средствами. Примите те лекарства, которые вам уже назначил врач. После этого спокойно посидите или полежите. Резкие движения в такой момент только мешают;

Еще один простой прием — теплая, но не горячая вода для рук или душ комфортной температуры. Она помогает расслабиться и снять внутреннее напряжение. Холодные процедуры лучше оставить на другой день.

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Как подготовиться заранее

Фото: iStock/vladans

Чего лучше не делать

Когда нельзя терпеть и ждать