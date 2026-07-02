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Голова болит, клонит в сон и скачет давление: как пережить магнитные бури и что быстро помогает дома? Рабочие лайфхаки

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Магнитные бури нередко вмешиваются в привычный ритм дня уже с самого утра. В такие периоды могут появиться головная боль, слабость, раздражительность, проблемы со сном и заметный спад работоспособности. Подобные изменения в самочувствии многие привычно списывают на усталость, недосып или перемену погоды, хотя причиной бывают и геомагнитные колебания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Почему магнитные бури влияют на самочувствие

Во время геомагнитных возмущений организм сильнее реагирует на нагрузку. У метеочувствительных людей чаще появляются слабость, тяжесть в голове, сонливость и скачки давления. Сердце в такие часы тоже может напомнить о себе. Особенно внимательно стоит отнестись к состоянию тем, у кого есть гипертония, мигрень, болезни сосудов и хронический стресс. Сами по себе такие периоды не опасны для большинства людей. Проблему обычно создает не буря, а переутомление, недосып и тревога. Если человек и без того живет на пределе, любая внешняя нагрузка переносится тяжелее.

Что делать в день магнитной бури

Главное правило простое: снизить нагрузку и не загонять себя. В такие дни лучше не планировать марафон дел, тяжелую тренировку и затяжные поездки без отдыха. Организм легче переносит перемены, когда у него есть запас сил. Утро стоит начать со стакана воды и спокойного темпа. Кофе лучше не пить литрами. Избыток кофеина часто усиливает тревожность и провоцирует пульс. Алкоголь в такие часы тоже не помогает. Он ухудшает сон и мешает сосудам нормально реагировать на изменения.

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Еда должна оставаться легкой. Подойдут каши, овощи, рыба, супы, кисломолочные продукты. Соленые закуски и очень жирные блюда лучше убрать. Они нередко усиливают жажду и влияют на давление.

Быстрые лайфхаки, если стало плохо

  • Если голова стала тяжелой, сначала откройте окно и проветрите комнату. Свежий воздух часто помогает быстрее, чем лишняя чашка кофе. Затем выпейте воды маленькими глотками. Обезвоживание нередко маскируется под усталость и ломоту;
  • При слабости полезно на 10–15 минут выключить яркий свет и отложить телефон. Экран дает лишнюю нагрузку на глаза и нервную систему. Если есть возможность, сделайте короткую паузу с закрытыми глазами. Даже такой отдых заметно снижает напряжение;
  • При раздражении и сердцебиении хорошо работает медленное дыхание. Вдохните через нос на четыре счета, затем спокойно выдохните на шесть. Повторите несколько раз. Такой прием помогает вернуть ровный ритм и немного успокоиться;
  • Если скачет давление, не экспериментируйте с незнакомыми средствами. Примите те лекарства, которые вам уже назначил врач. После этого спокойно посидите или полежите. Резкие движения в такой момент только мешают;
  • Еще один простой прием — теплая, но не горячая вода для рук или душ комфортной температуры. Она помогает расслабиться и снять внутреннее напряжение. Холодные процедуры лучше оставить на другой день.

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Как подготовиться заранее

Накануне магнитной бури важно лечь спать пораньше. Полноценный сон заметно повышает устойчивость к таким колебаниям. Вечером лучше отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и долгого просмотра новостей. Информационный шум часто бьет по нервной системе сильнее, чем погода. Полезно заранее проверить домашнюю аптечку. Если вы принимаете лекарства от давления или сердца, держите их под рукой. Хорошо, когда тонометр лежит на видном месте, а не спрятан в дальний шкаф. Это экономит время и снижает тревогу.

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Чего лучше не делать

В такие дни не стоит резко вставать с кровати и сразу бежать по делам. Не нужно пропускать завтрак и целый день жить на кофе. Не лучший выбор и тяжелая тренировка до изнеможения. Организм в период бури любит размеренность, а не гонку. Не надо накручивать себя пугающими прогнозами. Постоянная проверка новостей лишь усиливает стресс. Намного полезнее заранее скорректировать график и оставить себе больше времени на отдых.

Когда нельзя терпеть и ждать

Иногда плохое самочувствие нельзя списывать только на магнитную бурю. Если появилась сильная боль в груди, онемение руки, перекос лица, резкая одышка или очень высокое давление, нужно сразу вызвать врача. То же правило действует при нестерпимой головной боли, спутанности речи и потере сознания. Магнитные бури могут совпасть с началом серьезной проблемы. Лучше перестраховаться, чем упустить опасный сигнал.
Дарья Осипова

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