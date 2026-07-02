Нутрициолог рассказала, почему диеты не работают и как изменить привычки навсегда

02 июля 2026, 13:21

Нутрициолог Савельева: похудение нужно начинать с головы, а не с продуктов

Фото: iStock/Dacharlie

Миллионы людей худеют, а потом срываются и набирают еще больше. Это кажется замкнутым кругом.





Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» заявила, что проблема не в тортике, который вы съели в гостях, а в вашем отношении к этому процессу. Начинать трансформацию нужно с головы.





«Готовьтесь к тому, что это марафон, а не спринт. Если у вас есть генетическая или приобретенная склонность к набору веса, прежние привычки разрушат любой результат. Не надо питать надежду, что сейчас посидите на диете, а потом вернетесь к обычной жизни. У метаболиков при прежних привычках все возвращается. Можно потерять 10 кг, но измотаться и вернуть всё с привесом», — сказала она.

«Начинать нужно с головы. Принять осознанное решение, что вы будете контролировать питание. Переедание убило больше людей, чем другие вредные привычки, просто это социально одобряемо. Дорогу осилит идущий. Главное — начать», — отметила она.