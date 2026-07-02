Дачникам рассказали об обязательных работах на огороде в июле

02 июля 2026, 12:44

Садовод Фурсов: в июле на огороде происходит пик активности летних вредителей

Фото: iStock/Ekaterina Grebeshkova

В жаркую погоду важно позаботиться о высаженной рассаде, чтобы продлить период сбора урожая. Об этом рассказал садовод Николай Фурсов.





По его словам, сейчас самое время создать для рассады тень с помощью нетканого материала, чтобы избежать перегрева почвы. Кроме того, надо произвести обрезку плодовых деревьев. Стоит убрать вертикальные побеги в верхней части кроны и прикорневую поросль.



Садовод напомнил, что в июле происходит пик активности вредителей и грибковых инфекций на участке, а значит, необходимо обработать все растения. Лучше для этого выбирать биологические препараты, а не химические, посоветовал Фурсов.



Также в июле еще можно посадить салат, укроп, петрушку, базилик, кинзу и редис, а также кустарники малины, ежевики, смородины и голубики.





«За несколько теплых месяцев их кусты успевают укрепить корневую систему, поскольку в июле надземная часть кустарников замедляет свой рост, все ресурсы направляются в их корни», — уточнил Фурсов в разговоре с «Вечерней Москвой».