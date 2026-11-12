«Головой об асфальт»: Россиянам рассказали, что не так с самокатами после введения верификации

12 ноября 2026, 18:04

Общественник Соколов: самокатчики по-прежнему ездят на критической скорости

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Первый месяц обязательной верификации пользователей кикшеринга через Госуслуги завершился в Подмосковье. Система проверяет возраст, наличие водительских прав и запреты на управление. Опыт Москвы, где аналогичная схема действует с февраля 2025 года, показывает: аварийность с участием арендованных самокатов снизилась на 60%, а более 30 000 поддельных профилей несовершеннолетних были заблокированы.





Председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с «Радио 1» оценил первые результаты и рассказал, чего ещё не хватает для реальной безопасности.





«Электросамокаты остаются мопедами — механическими транспортными средствами, источником повышенной опасности. А значит, водитель не может быть нетрезвым и не должен покидать место ДТП. Но главная проблема — скорость. С 2023 года постоянно увеличивается количество погибших и раненых», — сказал он.

«Эта скорость отмечена и в других странах как критическая. Более 8 км/ч — падение на тротуар пешехода весьма реально. А уж болезненно — и говорить не приходится, потому что, как правило, человек ударяется головой об асфальт», — объяснил Соколов.

«Влияния должно быть гораздо больше, и оно должно контролироваться», — резюмировал собеседник.