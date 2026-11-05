Около 1000 детей в Подмосковье получили наборы для изучения ПДД

05 ноября 2026, 23:05

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Богородском городском округе завершилась образовательная кампания «Безопасный маршрут». Наборы «Дом – школа – дом» получили свыше 100 учеников младших классов из Ногинска, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Дети на практике разобрали, как избежать опасные ситуации по дороге на занятия и обратно.



Кампания проходила в Подмосковье с 22 октября по 5 ноября. Участниками стали школьников младших классов, которые с помощью дидактических наборов учились составлять безопасные маршруты от дома до школы. Проект реализуют Минтранс Московской области, региональная Госавтоинспекция и «Лаборатория дорожной культуры Урбантех».



Фото: пресс-служба Минтранса МО

Финальное занятие прошло в Центре образования №1 имени Героя России Андрея Завьялкина» в Ногинске. Более 100 школьников получили персональные наборы и смоделировали путь до школы. В комплект входят игровое поле для построения маршрута, наклейки с дорожными знаками, элементами городской инфраструктуры и персонажами, которые помогают разобраться в правилах дорожного движения.

«В рамках кампании более 300 школьников из Коломны, Дмитрова и Ногинска смогли на практике построить безопасные маршруты от дома до школы. Для нас важно сочетать развитие дорожной инфраструктуры с профилактической работой по формированию у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московский области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

«Задача образовательного проекта «Безопасный маршрут» – научить детей применять теоретические знания в области безопасности дорожного движения в реальной городской среде на своём личном маршруте. Наборы, которые используются при проведении занятий, полезны не только на школьном уроке. Это удобный инструмент и для родителей», – рассказал замначальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов