Фонд Наташи Едыкиной приглашает юных россиян на Всероссийские конкурсы по ПДД
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», объявил о старте серии Всероссийских конкурсов, приуроченных ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Об этом стало известно 7 октября.
В период с 7 октября по 15 ноября 2026 года дети со всей России смогут принять участие в четырех масштабных творческих состязаниях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма:
- X Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» (в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»).
- V Всероссийский конкурс видео-работ и презентаций «ЮНЫЕ РОССИЯНЕ ZA МИР НА ДОРОГАХ!».
- IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ — РУКАМИ ДЕТЕЙ».
- IV Всероссийский конкурс чтецов стихов «АЗБУКА ПЕШЕХОДА».
Благодаря взносам участников фонд оказывает адресную помощь подопечным — детям, пострадавшим в ДТП, обеспечивая их реабилитацией, лекарствами и психологической поддержкой. Истории подопечных доступны на официальном сайте организации.
Фонд имени «Наташи Едыкиной» приглашает мальчишек и девчонок со всей страны проявить свои таланты и внести вклад в общее дело повышения безопасности на дорогах. Подробные условия проведения конкурсов, положения и требования к работам опубликованы на сайте www.fond-edykina.ru, а также в официальных группах фонда в социальных сетях («ВКонтакте», «Телеграмм», «Одноклассники») и в чате MAX.