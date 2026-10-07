Фонд Наташи Едыкиной приглашает юных россиян на Всероссийские конкурсы по ПДД

07 октября 2026, 11:24

Фото: istockphoto/eliflamra

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», объявил о старте серии Всероссийских конкурсов, приуроченных ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Об этом стало известно 7 октября.





В период с 7 октября по 15 ноября 2026 года дети со всей России смогут принять участие в четырех масштабных творческих состязаниях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма:



