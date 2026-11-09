МВД предупредило водителей о поддельных штрафах за нарушение ПДД
Российских водителей предупредили о поддельных штрафах за нарушение правил дорожного движения. Мошенники рассылают квитанции, которые выглядят как официальные документы Госавтоинспекции, но деньги по ним поступают не государству, а преступникам.
О новой схеме сообщают argumenti.ru со ссылкой на материалы МВД.
Обман может начаться с письма, похожего на постановление о нарушении, зафиксированном дорожной камерой. В нём указывают автомобиль, сумму штрафа и реквизиты для перевода денег, а на обороте иногда размещают фотографию машины. Человек, который привык получать уведомления о штрафах, может не заметить подвоха и заплатить, не проверив документ.
В МВД советуют прежде всего посмотреть, кому предлагается перечислить деньги. В настоящей квитанции получателем указывается Управление Федерального казначейства — если вместо него указан счёт электронной платёжной системы, это серьёзный признак мошенничества. Ещё одна деталь — уникальный идентификатор начисления, или УИН: в подлинном документе он состоит из 20 либо 25 цифр и позволяет проверить задолженность.
Насторожить должно и сообщение со штрафом, неожиданно пришедшее по электронной почте или в мессенджере. Проверять наличие постановлений безопаснее самостоятельно: зайти в личный кабинет на «Госуслугах» либо на официальный сайт Госавтоинспекции, не переходя по ссылкам из подозрительного письма.
Если квитанция оказалась поддельной, МВД рекомендует обратиться в правоохранительные органы. Главное правило здесь простое: даже правдоподобная фотография автомобиля и знакомое оформление письма не доказывают, что штраф настоящий — перед оплатой стоит сверить данные с официальным источником.
Читайте также: