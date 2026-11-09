МВД предупредило водителей о поддельных штрафах за нарушение ПДД

09 ноября 2026, 17:07

Фото: iStock/nyaberkut

Российских водителей предупредили о поддельных штрафах за нарушение правил дорожного движения. Мошенники рассылают квитанции, которые выглядят как официальные документы Госавтоинспекции, но деньги по ним поступают не государству, а преступникам.