Гордеев день 16 января: почему нельзя хвастаться, рассказывать о своих планах и приглашать в гости, народные приметы
Каждый год 16 января православные верующие отмечают день сразу двух святых: пророка Малахии из Ветхого Завета и мученика Гордия Каппадокийского. Этот праздник в народе называют Гордеевым днем. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПророк Малахия жил примерно за 400 лет до Рождества Христова. В это время иудеи вернулись из Вавилонского плена, восстановили Иерусалим и снова начали богослужения в храме. По преданию, он был из колена Завулонова и отличался кротостью и благочестием. Имя его переводится с иврита как «ангел» или «посланник». Святой вел праведную жизнь и обличал формальный подход к вере. Он призывал людей к честности, милосердию и верности Богу. Его наставления стали важной частью духовной истории Израиля.
В этот же день церковь почитает мученика Гордия. Он родился в конце III века в Кесарии Каппадокийской в христианской семье. С детства его воспитывали в православной вере. Гордий был образованным, умным и смелым человеком. Он служил в римском войске и быстро поднялся по карьерной лестнице, став сотником. Когда император Ликиний начал гонения на христиан, Гордий оставил военную службу и ушел в пустыню. Там он проводил время в посте и молитве, готовясь к открытой исповеди своей веры. В 320 году в Кесарии проходили языческие праздники в честь бога войны Марса. В разгар торжества Гордий вышел на площадь и заявил, что он христианин. Он отказался поклоняться идолам и признал только Иисуса.
Гордия попытались уговорить отречься от Христа, но он не поддался на уговоры. После пыток его приговорили к казни и обезглавили. Для христиан Гордий стал символом мужества и верности Богу даже перед лицом смерти.
Традиции дняНа Руси этот день приходился на разгар Святок — время, когда граница между миром живых и загробным была особенно тонкой. Люди собирались в гости, гадали, устраивали посиделки, но также старались защитить свои дома и скот от злых духов. Утром 16 января верующие шли в храмы, молились о здоровье и исцелении. Они просили о защите детей, пожилых и благополучии семьи. В деревнях говорили: «К Гордию и Малахии с бедой пойдешь — легче станет».
Согласно народным поверьям, в этот день «голодные ведьмы» возвращались с зимних гуляний и могли навредить коровам, лишая их молока. Чтобы этого избежать, предки проводили обряды защиты: вешали сальные свечи над входом, чтобы тусклый свет и запах отпугнули нечисть.
Также обращались к домовому с просьбой охранять коров. Вечером хозяева оставляли для него кусочек хлеба или ложку каши и просили заботиться о животных. Скот угощали овсяной кашей на молоке, чтобы оно не кончилось. А сами хозяева должны были попробовать творог — это считалось знаком достатка на ближайшие месяцы. Гордеев день продолжает Святки — время, когда судьба открыта для гаданий. Девушки искали знаки о своих суженых: смотрели в зеркало со свечой, слушали разговоры под окнами и бросали сапог за порог.
В этот день особенно популярны были знахарки и ведуньи. Их приглашали, чтобы снять порчу, защитить дом от завистников и укрепить здоровье детей. Кроме того, на Гордея обязательно шли в баню. Вода и пар очищали не только тело, но и душу, помогая легче переносить долгую зиму.
Народные запретыВ Гордеев день наши предки советовали быть особенно осторожными с тем, что говорим и делаем. Считалось, что можно потерять удачу и привлечь неприятности. Поэтому важно избегать зависти, злости, самодовольства и гордыни — эти чувства могут открыть двери для бед.
Сны, которые снятся в ночь на Гордея, считались вещими. Если вам приснился хороший сон, не рассказывайте о нем никому — иначе он может не сбыться. А вот о плохих снах лучше говорить вслух, чтобы отогнать дурные предзнаменования.
Вот что еще не рекомендуется делать 16 января:
- Нельзя убирать и выносить мусор. Вместе с ним можно выбросить удачу и семейное счастье;
- Нельзя начинать новые дела или вкладывать деньги в серьезные проекты. Скорее всего, они не увенчаются успехом;
- Нельзя принимать гостей или самим идти в гости. Шум и веселье могут привлечь к дому кикимор и другую нечисть;
- Нельзя заниматься рукоделием — шить, вязать или прясть. Это может «завязать» удачу и перекрыть денежные потоки;
- Нельзя хвастаться своими успехами или достижениями детей. Похвальба может отобрать то, чем вы гордитесь;
- Нельзя рассказывать о своих планах и мечтах. Слова делают вас уязвимыми для зависти и «дурного глаза».
ПриметыВ день Гордея крестьяне внимательно следили за природными знаками, чтобы предсказать погоду и события в личной жизни. Если днем шел снег, ждали крепкого мороза ночью. Яркое зимнее солнце сулило похолодание, а четко очерченный месяц на небе обещал затяжную зиму. Если солнце садилось за облака, можно было готовиться к сильному снегопаду.
Считалось, что погода 16 января влияет на первый месяц весны. Если мороз и ясное небо, то март будет сухим, но прохладным. А если начнется оттепель и вьюга, то весна окажется сырой и нестабильной.
Крестьяне также обращали внимание на события вокруг своего дома. Например, если синица стучала в окно, это предвещало какую-то новость или известие издалека. А если в ночь на Гордея приснилась ведьма, это означало удачу в любви, примирение или скорую встречу с кем-то новым.