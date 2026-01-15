15 января 2026, 14:17

Фото: iStock/yanikap

Каждый год 16 января православные верующие отмечают день сразу двух святых: пророка Малахии из Ветхого Завета и мученика Гордия Каппадокийского. Этот праздник в народе называют Гордеевым днем. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/mthaler

Традиции дня

Фото: iStock/Eerik

Народные запреты

Вот что еще не рекомендуется делать 16 января:

Нельзя убирать и выносить мусор. Вместе с ним можно выбросить удачу и семейное счастье;

Нельзя начинать новые дела или вкладывать деньги в серьезные проекты. Скорее всего, они не увенчаются успехом;

Нельзя принимать гостей или самим идти в гости. Шум и веселье могут привлечь к дому кикимор и другую нечисть;

Нельзя заниматься рукоделием — шить, вязать или прясть. Это может «завязать» удачу и перекрыть денежные потоки;

Нельзя хвастаться своими успехами или достижениями детей. Похвальба может отобрать то, чем вы гордитесь;

Нельзя рассказывать о своих планах и мечтах. Слова делают вас уязвимыми для зависти и «дурного глаза».

Приметы