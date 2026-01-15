Россиянам рассказали, сколько стоит клонирование питомца

15 января 2026, 11:56

Самый дешевый клон домашнего питомца обойдется в 4 млн рублей

Фото: iStock/Anna-av

Самый бюджетный вариант клонирования домашнего питомца для россиян обойдется в четыре миллиона рублей. В эту сумму входит стоимость необходимых процедур получения биологического материала, услуги лаборатории и транспортировки и готовый клон, сообщает «Постньюс».





Так, по данным издания, забор тканей стоит порядка трех тысяч рублей, а заморозка в жидком азоте — 150 тысяч рублей.





«При этом решившиеся на подобный шаг россияне практически никак не застрахованы от несчастного случая: если попытка окажется неудачной или же клон умрет по дороге от лаборатории, то вернуть деньги будет практически невозможно», — говорится в материале.