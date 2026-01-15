Россиянам рассказали, сколько стоит клонирование питомца
Самый дешевый клон домашнего питомца обойдется в 4 млн рублей
Самый бюджетный вариант клонирования домашнего питомца для россиян обойдется в четыре миллиона рублей. В эту сумму входит стоимость необходимых процедур получения биологического материала, услуги лаборатории и транспортировки и готовый клон, сообщает «Постньюс».
Так, по данным издания, забор тканей стоит порядка трех тысяч рублей, а заморозка в жидком азоте — 150 тысяч рублей.
«При этом решившиеся на подобный шаг россияне практически никак не застрахованы от несчастного случая: если попытка окажется неудачной или же клон умрет по дороге от лаборатории, то вернуть деньги будет практически невозможно», — говорится в материале.
Отмечается, что компании, занимающиеся клонированием животных, находятся за границей. За свои услуги они требуют полную предоплату. Однако в Китае можно найти фирму, где заранее придется заплатить 60% стоимости, а оставшиеся 40% — при непосредственном получении клона.