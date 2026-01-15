Москвичам рассказали о погоде на Крещение
Стноптик Позднякова: на выходных в Москве ожидается морозная погода
В конце текущей недели в столичном регионе начнут постепенно усиливаться морозы. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, в ночь на 16 января в Москве будет около -8…10 °С, а по области температура опустится до -13 °С.
«Дневная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах -7…9 °С, в регионе — около -11 °С. Начиная с субботы, 17 января, морозы начнут крепнуть. Минимальная температура воздуха в черте города ночью составит -21 °С. В регионе столбики термометров покажут около -17…23 °С», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».
Днем в субботу в Москве ожидается -15...17 °С, в Подмосковье — порядка 20 °С ниже нуля.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT добавил, что 17 января выглянет солнце, а в воскресенье в столичном регионе потеплеет.
«В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит -16…-11 °С. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4 °С», — отметил эксперт.
Давление составит 760 мм ртутного столба.