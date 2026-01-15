Москвичам рассказали о погоде на Крещение

15 января 2026, 12:51

Стноптик Позднякова: на выходных в Москве ожидается морозная погода

Фото: iStock/YuTphotograph

В конце текущей недели в столичном регионе начнут постепенно усиливаться морозы. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в ночь на 16 января в Москве будет около -8…10 °С, а по области температура опустится до -13 °С.





«Дневная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах -7…9 °С, в регионе — около -11 °С. Начиная с субботы, 17 января, морозы начнут крепнуть. Минимальная температура воздуха в черте города ночью составит -21 °С. В регионе столбики термометров покажут около -17…23 °С», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит -16…-11 °С. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4 °С», — отметил эксперт.