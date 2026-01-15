«Магическая пуля от рака»: Россиянам рассказали о создании уникальной системы для точечной борьбы с онкологией

15 января 2026, 11:55

Биолог Шапунова: работа заключается в создании наночастиц в бактериях

Фото: iStock/Christoph Burgstedt

Сотрудники Института биофизики будущего МФТИ представили двухэтапную систему доставки противоопухолевых препаратов. Её ключевое отличие от мировых аналогов — полностью биологическая природа. Платформа самостоятельно собирается из белков, которые производят генетически модифицированные бактерии. Это решает одну из главных проблем современной наномедицины.





Руководитель исследования, доктор биологических наук Виктория Шапунова в беседе с «Радио 1» заявила, что работа заключается в создании наночастиц не стандартными химическими методами синтеза в реакторах, а в бактериях.





«То есть примерно тот же состав препарата, в который мы загружаем противораковое лекарство. Такая "капсула" точечно доставляет сильнодействующий химиопрепарат (например, доксорубицин) прямо к опухоли. Это позволяет реализовать концепцию "магической пули", сформулированную более века назад: идеальный агент, который находит болезнь, не причиняя вреда пациенту», — объяснила она.

«Мы планируем сделать её более мультивалентной, адаптировать для рака поджелудочной железы. Следующий шаг — подготовка к клиническим испытаниям на людях. Для этого уже налажено взаимодействие с онкоцентром», — поделилась планами Виктория Шапунова.