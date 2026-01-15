«Магическая пуля от рака»: Россиянам рассказали о создании уникальной системы для точечной борьбы с онкологией
Биолог Шапунова: работа заключается в создании наночастиц в бактериях
Сотрудники Института биофизики будущего МФТИ представили двухэтапную систему доставки противоопухолевых препаратов. Её ключевое отличие от мировых аналогов — полностью биологическая природа. Платформа самостоятельно собирается из белков, которые производят генетически модифицированные бактерии. Это решает одну из главных проблем современной наномедицины.
Руководитель исследования, доктор биологических наук Виктория Шапунова в беседе с «Радио 1» заявила, что работа заключается в создании наночастиц не стандартными химическими методами синтеза в реакторах, а в бактериях.
«То есть примерно тот же состав препарата, в который мы загружаем противораковое лекарство. Такая "капсула" точечно доставляет сильнодействующий химиопрепарат (например, доксорубицин) прямо к опухоли. Это позволяет реализовать концепцию "магической пули", сформулированную более века назад: идеальный агент, который находит болезнь, не причиняя вреда пациенту», — объяснила она.
По её словам, на сегодняшний день завершён этап доклинических исследований, идёт процесс патентования. Разработка сфокусирована на лечении рака молочной железы, но платформа универсальна.
«Мы планируем сделать её более мультивалентной, адаптировать для рака поджелудочной железы. Следующий шаг — подготовка к клиническим испытаниям на людях. Для этого уже налажено взаимодействие с онкоцентром», — поделилась планами Виктория Шапунова.
Она добавила, что сейчас исследователи ведут переговоры с российскими биотехнологическими компаниями о дальнейшем сотрудничестве.