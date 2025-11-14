Россиян предупредили об опасности регулярного употребления бабл-ти

14 ноября 2025, 15:21

Диетолог Игнатикова: В бабл-ти содержится большое количество сахара

Фото: iStock/Jobrestful

Употребление бабл-ти один-два раза в месяц может привести к развитию многих метаболических заболеваний. Об этом в беседе предупредила заместитель главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России по клинико-экспертной работе, терапевт, диетолог Елена Игнатикова.





По словам специалиста, в одном стакане бабл-ти содержится 40-60 граммов сахара, а такое количество превышает суточную норму. А тапиоковые шарики являются быстрыми углеводами, которые к тому же могут вызывать проблемы с пищеварением.





«Особенно осторожными необходимо быть людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами ЖКТ, а также детям и подросткам. Основная проблема употребления напитка — это большое содержание сахара в нём», — отметила Игнатикова в беседе с Life.ru.