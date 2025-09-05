Таролог предсказал будущее пары Полины Дибровой и Романа Товстика
50-летний миллиардер Роман Товстик заявил, что умеет создать эмоциональную связь с ребенком. Он также дал понять, что видит свое будущее вместе с Полиной Дибровой.
Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» предсказал с помощью карт Таро, какие отношения ждут Полину Диброву и Романа Товсика в течение ближайших 12 месяцев.
«Отношения Полины и Романа будут в определенной степени похожи на отношения Полины и Дмитрия. В психологии такие отношения называют детско-родительскими, потому что Полина видит в Романе старшего товарища, а не равного партнёра. На это красноречиво указывают карты 6 Кубков и Отшельник. А вот карта Мир говорит, что хоть отношения и будут какое-то время гармоничными, развития в них нет», — сказал он.
По словам Бориса, выпавшая в раскладе карта 3 Посохов подтверждает то, что Полина и Роман станут лишь промежуточным этапом друг для друга, пара в итоге разойдётся.