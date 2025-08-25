Гороскоп для каждого знака зодиака с 25 по 31 августа
В деловой сфере особого внимания потребуют финансовые вопросы. Надо проявить такт, осторожность и исключить давление на своих оппонентов. В любви надо друг другом восхищаться, делать комплименты, найти повод для гордости за своего партнёра. В отношения желательно привнести искру, живость, смелость, игривость, кокетливость, озорство. В сфере здоровья нужно уделить внимание режиму дня и полезным привычкам. Важны порядок, чистота, гигиена.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала рекомендации каждому знаку зодиака.
Овну благоприятно заняться своим любимым делом. Увлечение хобби и проявление творческих способностей приведёт к успеху.
Тельцу хорошо заняться домашними делами. Ему важен комфорт, уют и чистота.
Близнецы реализуют себя в качестве надёжного партнёра в дружеских и деловых взаимоотношениях.
Рак займется инвестициями и финансовыми вопросами. Ему надо задуматься над улучшением своего благосостояния.
Лев захочет совершать красивые и добрые поступки. Его авторитет вырастет и укрепиться.
Дева почувствует покой и защищенность. Она с удовольствием уделит время себе и восстановит свои силы.
Весы будут много общаться. Их ждут новые знакомства и перспективные предложения.
Скорпион за короткий период времени переделает огромное количество запланированных дел. Хорошее самочувствие и уверенность в своих силах помогут ему в этом.
Стрелец откроет себе путь в новую жизнь. Он увидит то, что раньше не замечал и станет счастливее.
Козерогу важно быть оптимистом и строить планы. Его продуктивность значительно вырастет.
Водолей с друзьями и единомышленниками воплотит в реальность общие проекты и добьётся успеха.
Рыбы станут умнее и расширят свое мировоззрение. Они будут руководствоваться материальными и духовными интересами.
