Гороскоп для каждого знака зодиака с 25 по 31 августа

25 августа 2025, 16:02

Фото: iStock/Perseomed

В деловой сфере особого внимания потребуют финансовые вопросы. Надо проявить такт, осторожность и исключить давление на своих оппонентов. В любви надо друг другом восхищаться, делать комплименты, найти повод для гордости за своего партнёра. В отношения желательно привнести искру, живость, смелость, игривость, кокетливость, озорство. В сфере здоровья нужно уделить внимание режиму дня и полезным привычкам. Важны порядок, чистота, гигиена.