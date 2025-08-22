22 августа 2025, 13:10

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

23 августа по народному календарю отмечается день Лаврентия Римского, или просто Лаврентьев день. Этот праздник обладает особой энергетикой и окружен множеством строгих запретов, уходящих корнями в глубокую древность. Наши предки верили, что соблюдение этих правил помогает избежать неприятностей, болезней и привлекает удачу. «Радио 1» расскажет, чего же категорически нельзя делать в торжество.





Содержание Лаврентьев день: история праздника Что нельзя делать 23 августа Приметы на Лаврентьев день

Лаврентьев день: история праздника

Что нельзя делать 23 августа

Фото: istockphoto / fotokostic



​Фото: istockphoto / kulkann



Приметы на Лаврентьев день