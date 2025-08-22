Лаврентьев день 23 августа: как сберечь здоровье и не лишиться благополучия, народные приметы
23 августа по народному календарю отмечается день Лаврентия Римского, или просто Лаврентьев день. Этот праздник обладает особой энергетикой и окружен множеством строгих запретов, уходящих корнями в глубокую древность. Наши предки верили, что соблюдение этих правил помогает избежать неприятностей, болезней и привлекает удачу. «Радио 1» расскажет, чего же категорически нельзя делать в торжество.
Лаврентьев день: история праздника23 августа отмечается память святого Лаврентия Римского, архидиакона, жившего в III веке. Он был учеником архидиакона Сикста и заботился о церковном имуществе и бедных. В период гонений на христиан Лаврентий, после казни Сикста, раздал церковные сокровища нуждающимся. Когда префект потребовал вернуть имущество, он пришел с нищими, заявив: «Вот истинные сокровища церкви». За это святой был подвергнут пыткам и умер.
Русская православная церковь также поминает Лаврентия Калужского, который, по преданию, защитил Калугу от татар в 1512 году. В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней. В полдень в этот день люди наблюдали за водоемами: спокойная вода предвещала безветренную осень и тихую зиму. Сильная жара или дожди сулили аналогичную погоду на осень и хорошую рыбалку.
Что нельзя делать 23 августа
Самое главное табу этого дня — любая негативная энергия, исходящая от человека. Лаврентий почитается как целитель и умиротворитель, поэтому ссоры, крики, ругань и даже дурные мысли в свой адрес или в адрес других людей считаются большим грехом. Согласно поверью, любое злое слово, сказанное 23 августа, вернется бумерангом и приумножится. Особенно опасно желать кому-либо болезни или неудачи — считалось, что они могут перейти на самого желающего. Этот день нужно провести в гармонии и спокойствии, посвятив время молитве или добрым размышлениям.
Под строгим запретом также находится работа в поле и огороде, особенно связанная с землей. Копать, полоть, сажать что-либо было нельзя, чтобы не потревожить землю и не навлечь неурожай на следующий год. Также запрещалось заниматься домашним рукоделием: шить, вязать, вышивать. Считалось, что иголка и спицы в этот день могут «зашить» удачу и благополучие семьи, а также навлечь проблемы со зрением, так как Лаврентий считается покровителем глазных болезней.
Приметы на Лаврентьев деньВ Лаврентьев день наши предки делали выводы о погоде, основываясь на народных приметах. Считалось, что эта дата предсказывает, какой будет осень.
- Если много желудей – ожидайте богатый урожай.
- Если птицы замерли – скоро пойдет дождь.
- Когда журавли улетают на юг – в середине октября стоит ждать морозов.
- Если утром виден иней – зима наступит раньше обычного.
- Если листья на липе начинают желтеть – озимые будут хорошими.
- Тихая погода 23 августа предвещает такую же атмосферу 30 числа.