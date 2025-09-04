Луп Брусничник 5 сентября: почему нельзя начинать важные дела и как отвести беду, народные приметы
Пятого сентября православные верующие вспоминают мученика Луппа Солунского, жившего на рубеже III–IV веков. В народе этот праздник называется Луп Брусничник. О его истории, традициях и приметах читайте в материале «Радио 1».
История церковного праздника
Святой Лупп Солунский (Фессалоникийский) жил в конце III — начале IV века и был преданным слугой великомученика Димитрия Солунского, покровителя Фессалоник. Он стал свидетелем кровавой казни своего господина язычниками, произошедшей во времена гонений на христиан при императоре Максимиане. Лупп Солунский открыто выступал против языческих обрядов и даже разрушил идолов в одном из капищ, что вызвало гнев властей. Император Максимиан, находившийся в это время в Фессалониках, поручил арестовать и казнить святого. Тот не стал скрываться, а добровольно отдал себя в руки мучителей.
Во время казни Лупп Солунский непрестанно молился, прося Бога даровать ему крещение. И произошло чудо — над мучеником собралось облако, из которого пошёл дождь. Этой водой он был символически крещён перед смертью.
Народные традиции на Лупа Брусничника
К пятому сентября на Руси поспевала брусника, славившаяся своими целебными свойствами. Поэтому день памяти святого получил название Луп Брусничник. Хозяйки заготавливали ягоду на зиму: варили варенье и компоты, сушили, мочили и добавляли в квашеную капусту. Брусничные листья использовали в качестве лекарственного средства в настоях и чаях. Считалось, что они помогают против воспалений, заболеваний печени, мочевого пузыря, суставов и других болезней.
По бруснике судили о начале некоторых сельскохозяйственных работ. Так, если ягода созревала к пятому сентября, можно было приступать к уборке овса. В этот день крестьяне начинали жать лён, они приговаривали: «На Лупа лён лупится».
Женщины и девушки на Лупа Брусничника занимались уборкой, стиркой, готовкой, пекли пироги, работали в саду.
Запреты в праздник Лупа Брусничника
В этот день основной запрет касался резких перемен в жизни. Пятого сентября предки старались не принимать судьбоносных решений, касающихся работы, места жительства, также не следовало начинать важные дела, строить планы. Также в этот праздник было запрещено жаловаться на судьбу — это может усилить неприятности. Кроме этого, нельзя было пользоваться острыми предметами — можно было получить травму.
Другие запреты, действовавшие пятого сентября:
- одалживать кому-то деньги или вещи — с ними можно «отдать» собственную удачу;
- делать стрижку, менять прическу — это может привести к бесплодию;
- наступать в грязь — такой знак предвещает беду;
- сплетничать, раскрывать чужие и собственные тайны — день требует молчания и внутренней собранности.
Народные приметы
Пятого сентября на Руси нередко были первые заморозки. Крестьяне в этот праздник наблюдали за природой, чтобы определить, какая погода ожидается в ближайшее время. Так, первые заморозки предвещают скорые холодные ночи; тёплое утро — до конца сентября сохраняется тёплая погода; вечерний туман — к улучшению погоды. Если журавли летят низко — к мягкой зиме, высоко — к морозной.