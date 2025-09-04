04 сентября 2025, 14:33

Фото: медиасток.рф

Пятого сентября православные верующие вспоминают мученика Луппа Солунского, жившего на рубеже III–IV веков. В народе этот праздник называется Луп Брусничник. О его истории, традициях и приметах читайте в материале «Радио 1».





Содержание История церковного праздника Народные традиции на Лупа Брусничника Запреты в праздник Лупа Брусничника Народные приметы



История церковного праздника

Народные традиции на Лупа Брусничника

Фото: istockphoto / Smileus



Запреты в праздник Лупа Брусничника

одалживать кому-то деньги или вещи — с ними можно «отдать» собственную удачу;

делать стрижку, менять прическу — это может привести к бесплодию;

наступать в грязь — такой знак предвещает беду;

сплетничать, раскрывать чужие и собственные тайны — день требует молчания и внутренней собранности.

Народные приметы