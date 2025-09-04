Таролог раскрыл истинное отношение Дмитрия и Полины Дибровых друг к другу

04 сентября 2025, 12:51

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Дмитрий и Полина Дибровы по-прежнему остаются одной из самых обсуждаемых пар. Однако никто не знает, как по-настоящему они относятся друг к другу — без мишуры шоу-бизнеса и глянца.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» раскрыл картами Таро истинное отношение Дмитрия Диброва к своей супруге Полине.





«В раскладе на этот вопрос не выпало карт, которые указывали бы на глубокую привязанность и любовь. Тем не менее расклад показал довольно теплые чувства, но они не заставляют его терять разум, на что указывает выпавший в раскладе Король Пентаклей. Вместе с этим Дмитрий Полину ценит и, по-видимому, не испытывает большого негатива из-за ее желания развестись, на что указывает карта Паж Пентаклей. В раскладах на отношения эта карта часто указывает на то, что человек склонен идеализировать свою вторую половинку», — поделился он.

«Также в раскладе многое об их отношениях говорит карта 6 Кубков, которая указывает на то, что Полина воспринимает Дмитрия как заботливого друга, старшего товарища и относится к нему с теплом. Но карты 6 Мечей и Справедливость говорят о том, что эмоционально она уже отдалилась от него и решение о разводе у неё твердое и обдуманное», — заключил специалист.