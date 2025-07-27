27 июля 2025, 17:06

Фото: iStock/ fredmantel

Энергетика этого дня формируется под влиянием нескольких значимых астрологических аспектов. Секстиль Венеры к Хирону создает благоприятные возможности для творческой реализации и гармонизации отношений. Венера в последних градусах Близнецов помогает находить неожиданные решения в сложных ситуациях. Однако ретроградный Меркурий требует особой внимательности в деловых вопросах и коммуникации. Прогноз для каждого знака зодиака читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта – 19 апреля) Телец (20 апреля – 20 мая) Близнецы (21 мая – 20 июня) Рак (21 июня – 22 июля) Лев (23 июля – 22 августа) Дева (23 августа – 22 сентября) Весы (23 сентября – 22 октября) Скорпион (23 октября – 21 ноября) Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Козерог (22 декабря – 19 января) Водолей (20 января – 18 февраля) Рыбы (19 февраля – 20 марта)



Овен (21 марта – 19 апреля)

Телец (20 апреля – 20 мая)

Фото: iStock/ Dragan Mihajlovic



Близнецы (21 мая – 20 июня)

Рак (21 июня – 22 июля)

Лев (23 июля – 22 августа)

Дева (23 августа – 22 сентября)

Фото: iStock/ Dragan Mihajlovic



Весы (23 сентября – 22 октября)

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Козерог (22 декабря – 19 января)

Фото: iStock/ Dragan Mihajlovic



Водолей (20 января – 18 февраля)

Рыбы (19 февраля – 20 марта)